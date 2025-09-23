Trump contra migración, clima, la ONU y teleprónter descompuesto

Trump trina contra política de fronteras abiertas de Europa, rechazó el reconocimiento al Estado Palestino. Hace reír a Asamblea de Naciones

Regeneración, 23 de septiembre de 2025. En redes destacan que Trump lanzó un duro discurso este martes en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York.

Y es que arremetió contra la ONU entera acusandola de fomentar la migración ilegal, y advirtió a Europa que – como dijo: “…, se está yendo al infierno” por sus políticas de fronteras abiertas.

Trump

Trump en la ONU: "Todos dicen que debería recibir el Premio Nobel de la Paz".

Como tienes que ser de narcisista cuando el único que lo pidió fue Netanyahu por apoyar el genocidio de Israel en Gaza. pic.twitter.com/JD2EURpz19 — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) September 23, 2025

Por otra parte, se precisa que la intervención del presidente de Estados Unidos superó los 15 minutos reglamentarios.

Al tiempo que calificó el reconocimiento de un Estado palestino como una “recompensa” tras los ataques de Hamás en 2003.

E incluso, por otra parte, dijo que la próxima semana se reunirá con el presidente de Brasil, Lula da Silva. .

Y es que incluso presumió de que ha reducido la migración irregular en la frontera con México “a cero”.

Seguidamente, presumió el logro poner fin a “siete conflictos” sin apoyo del organismo internacional.

Arremete

Sobre Venezuela, advirtió que los “matones terroristas” que trafiquen drogas hacia Estados Unidos serán “volados por los aires”.

Además, recordó que en semanas recientes fuerzas estadounidenses atacaron embarcaciones en el Caribe, con un saldo de 14 muertos según su propio conteo.

«Me siento muy feliz de estar aquí arriba con ustedes, sin embargo, y de esta manera (sin teleprónter) puedo hablar desde el corazón….»

«…, solo puedo decir que quienquiera que esté operando este teleprónter tendrá grandes problemas».

Esto es, desatando risas entre el público.

🌎 Mientras Lula afirmaba en la ONU: “nuestra soberanía es innegociable”, Milei entregaba parte del uranio, Vaca Muerta e YPF a Trump a cambio de un puñado de dólares. Dos modelos opuestos: uno defiende su patria, el otro la entrega. Lamentable momento para la Argentina. pic.twitter.com/58hm7DEnP3 — El Prensero (@El_Prensero) September 23, 2025

Más adelante, explicó que al llegar a la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, se quedó atrapado a mitad de las escaleras mecánicas junto a la primera dama, Melania Trump.

«Si la primera dama no estuviera en buena forma, se habría caído, pero está en muy buena forma. Ambos lo estamos».

Y de nuevo carcajada de la audiencia de la asamblea de la ONU, a la que Trump acusó seguidamente de no ayudarle a él a frenar las guerras del mundo.

Esto es, poniendo en duda la utilidad de la ONU.

Lula

Por otra parte, Trump insistió en que Brasil merecía sanciones por la condena al expresidente Jair Bolsonaro, sin embargo, sorprendió al señalar un acercamiento con Lula.

“Nos hemos abrazado y hemos decidido que nos veremos la semana que viene”, dijo Trump.

Sin embargo, ante Lula da Silva advirtió sobre “fuerzas antidemocráticas” que buscan someter instituciones en todo el mundo.

También criticó las medidas unilaterales contra países emergentes, en clara referencia a los aranceles impuestos por Washington.

Esperada participación de @realDonaldTrump en la ONU (UN) que se auto elogia por los logros alcanzados y afirma que Estados Unidos vive una "era dorada", aunque pone énfasis en que el mundo vive bajo diversos desastres. (falla su telepromter y lo usa criticar, sarcásticamente, la… pic.twitter.com/wvrxblkVog — Omar Cepeda Castro (@OmarCepedaCastr) September 23, 2025

ONU

Al tiempo que por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres dijo que recortes a la ayuda al desarrollo “son una condena a muerte” para millones de personas.

Además, advirtió sobre la urgencia de combatir el cambio climático.

Finalmente, se comenta que en paralelo, el Servicio Secreto informó que desmanteló una red cibernética con más de 100 mil tarjetas SIM.

Mismas en la hipótesis de que eran ocultas y con capacidad de colapsar las telecomunicaciones de Nueva York durante la cumbre.