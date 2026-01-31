Récord de 11.2 millones de cruceristas visitaron México en 2025

Pacífico: 3.6 millones de cruceristas, al Golfo-Caribe 7.6 millones. Encabezan Ensenada, Cabo San Lucas, Mahahual y Puerto Progreso

Regeneración, 31 de enero de 2026. Turismo de México informó récord en visitas de cruceristas a México, confirmando las tendencias de crecimiento del sector al registrar en 2025 un crecimiento del 12%.

Así, los puertos del país registraron resultados históricos en la actividad de cruceros, al recibir 11.2 millones de pasajeros.

Cruceristas

Y es que la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez reveló que entre enero y diciembre de 2025 se registró la llegada de 3 mil 156 arribos a los puertos mexicanos.

Esto es, un crecimiento del 10.7% en comparación con 2024.

Detalló que la región del Pacífico presentó los mayores crecimientos relativos, con 3.6 millones de pasajeros y mil 134 arribos

En tanto que en el Golfo-Caribe, se registraron 7.6 millones de pasajeros y 2 mil 22 arribos.

Remarco que esto representa crecimientos anuales de 12 por ciento en el flujo de pasajeros y de 10.7 por ciento en el número de arribos, en comparación con 2024.

“El turismo de cruceros es una herramienta poderosa para llevar desarrollo a los territorios, diversificar la actividad turística y asegurar que el crecimiento económico llegue a quienes viven del turismo.

«Cuando al turismo le va bien, le va bien a las comunidades”, manifestó.

Fuerte

Destacó la fortaleza del turismo de cruceros como motor de desarrollo económico regional, al generar empleo, derrama directa y oportunidades para miles de familias en comunidades portuarias.

Todo lo anterior forma parte de las prioridades de la Presidenta Claudia, sentenció.

Asimismo, dio a conocer que la región del Pacífico fue la que presentó los mayores crecimientos relativos, al contabilizar 3.6 millones de pasajeros y mil 134 arribos.

Lo que representó incrementos de 24.9 por ciento y 18.2 por ciento, respectivamente.

En particular, Ensenada, Baja California, registró 1.3 millones de pasajeros y 360 arribos, con crecimientos de 41.7 por ciento y 32.4 por ciento.

Por otra parte, Cabo San Lucas, Baja California Sur, contabilizó 1.1 millones de pasajeros y 285 arribos, lo que representó incrementos de 46.0 por ciento y 38.3 por ciento, respectivamente.

Caribe

En la región Golfo-Caribe se registraron 7.6 millones de pasajeros y 2 mil 22 arribos, con un crecimiento anual de 6.7 por ciento en pasajeros y de 6.8 por ciento en arribos.

En esta zona, el puerto de Mahahual, Quintana Roo, recibió 2.4 millones de pasajeros en 571 arribos, con aumentos de 7.9 por ciento y 8.8 por ciento, respectivamente.

Mientras que Puerto Progreso, Yucatán, contabilizó 463 mil pasajeros en 152 arribos, con crecimientos de 46.0 por ciento y 44.8 por ciento, respectivamente.

Añadió que en 2025 se observó un crecimiento en el promedio de pasajeros por crucero, al pasar de 3 mil 499 en 2024 a 3 mil 541 en 2025.

Esto, representa un incremento de 1.2 por ciento, asociado a una mayor capacidad promedio de las embarcaciones o a mejores niveles de ocupación.

“Estos resultados reflejan que el turismo de cruceros vive un momento sólido en México y que su crecimiento se traduce en beneficios reales para las comunidades portuarias.

«Cada arribo significa más empleo, más ingresos y más bienestar para miles de familias que participan en la cadena turística”, concluyó.