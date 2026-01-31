Tregua parcial entre Rusia y Ucrania, apagón en Kiev

En un contexto de frío extremo tanto Rusia como Ucrania durante una horas se detendrán los ataques especialmente a infraestructura

Regeneración, 31 de enero de 2025. El Kremlin confirmó que, a petición personal de Donald Trump, Rusia acordó detener temporalmente los ataques contra la infraestructura energética de Kiev.

Esta medida busca aliviar la crisis humanitaria provocada por el frío extremo de enero.

Aunque Trump solicitó una semana de tregua, el portavoz ruso Dmitry Peskov aclaró que el compromiso actual solo garantiza la pausa hasta este domingo 1 de febrero y se centra principalmente en la capital.

Apagado

🇺🇦⚡ En Ucrania se ha producido un apagón repentino.



En muchas regiones del país se introdujeron cortes de electricidad de emergencia incluso sin ataques rusos: el sistema energético, ya dañado, no puede hacer frente a la demanda.

Actualmente están sin suministro eléctrico

En ese contexto el Ministerio de Digitalización de Ucrania desmiente los rumores de que los cortes de electricidad de hoy se debieron a un ciberataque.

Al principio, la electricidad desapareció en Kiev: el metro se detuvo y los pasajeros tuvieron que salir a pie por las escaleras mecánicas a oscuras.

Luego se interrumpió completamente el suministro de agua — Kyivvodokanal atribuyó la interrupción a una avería en la red eléctrica.

Después, los cortes afectaron a Moldavia, de donde Kiev había estado obteniendo parte de su energía últimamente, y luego a Járkov y otras regiones del país.

Sin embargo, ni durante la noche se registraron bombardeos ni explosiones a gran escala, lo que reforzó la teoría de un impacto no cinético.

El jefe del Ministerio de Energía, Shmygal, declaró que la causa fue un «grave fallo tecnológico«.

Afirmó además que a las 10: 42, se desconectaron simultáneamente la línea de 400 kV entre las redes eléctricas de Rumania y Moldavia y la línea de 750 kV que conecta el oeste y el centro de Ucrania.

Lo anterior conforme relatan en redes sociales.

🔌⚠️ CONFIRMADA QUEDA NA CONEXÃO DE INTERNET NA UCRÂNIA



Métricas mostram queda na conectividade de internet na Ucrânia, também afetando a Moldávia, corroborando a declaração da empresa de energia Ukrenergo sobre emergência energética envolvendo desligamento de linhas de tran

Ucrania

Por otra parte, fuentes informaron que el enviado especial de Putin, Kirill Dmitriev, viajará este sábado a Miami para reunirse con miembros de la administración Trump.

Lo que sugiere una aceleración en los canales de negociación directa entre Washington y Moscú.

Pese a la tregua en la capital, los combates continúan en otras zonas. Se reportaron ataques en la región de Járkov durante la noche y el ejército ruso capturó tres aldeas adicionales.

E incluso manteniendo su avance en el este.

Al tiempo que el presidente Zelensky declaró hoy que Ucrania estará técnicamente lista para unirse a la Unión Europea en 2027, tras completar las reformas principales a finales de este año.

Frío

En las últimas semanas, los ataques rusos a la infraestructura energética de Kiev han dejado a cientos de miles de personas sin calefacción durante días seguidos.

A veces mientras las temperaturas han caído por debajo de los -15 grados Celsius.

E incluso, Zelenskiy afirmó que 378 edificios residenciales de gran altura permanecieron sin calefacción el viernes.

Sin embargo los meteorólogos prevén que a partir del domingo las temperaturas en la capital ucraniana descenderán hasta los -26 grados Celsius.

«El presidente Trump efectivamente hizo una solicitud personal al presidente Putin para que se abstuviera de atacar Kiev durante una semana hasta el 1 de febrero…

» con el fin de crear condiciones favorables para las negociaciones», dijo Peskov, confirmando que Putin había aceptado.