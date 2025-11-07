FIFA anuncia la creación de un nuevo premio de la paz

Premio Paz FIFA: Se entregará en el sorteo del Mundial en Washington. Se sospecha es para Trump. Infantino dice: “El 5 de diciembre lo verán”

Regeneración, 7 de noviembre 2025– La FIFA anunció que creó un premio de la paz, y planea entregarlo durante el sorteo de la Copa Mundial. Infantino, líder de FIFA y cercano a Trump, no quiso revelar el miércoles si el presidente será el primer galardonado.

FIFA President Gianni Infantino announced a new Peace Prize to honor efforts promoting global unity through football. The first award will be presented at the World Cup draw in Washington, attended by U.S. President Donald Trump. pic.twitter.com/Orm2gHIWYQ — Pulse Media (@PulseInDc) November 7, 2025

Galardón

El galardón, llamado Premio FIFA de la Paz, “distinguirá a todos aquellos que, con su trabajo excepcional y extraordinario por la paz…

…hayan unido a las personas del planeta” , anunció el miércoles el ente rector del fútbol.

“El 5 de diciembre lo verán”, dijo Infantino, refiriéndose a si Trump será el primero que reciba el premio.

Infantino hablaba en el America Business Forum en Miami, poco después de que Trump se dirigiera al mismo evento.

El líder de la federación de futbol había comentado ya el miércoles:

Reconocimiento

“En un mundo cada vez más inestable y dividido, es fundamental reconocer las extraordinarias contribuciones de quienes trabajan arduamente…

…para acabar con los conflictos y unir a las personas en un espíritu de paz”.

La FIFA indicó que el premio, que Infantino presentará este año, se otorgará anualmente “en nombre de las más de 5.000 millones de personas que aman el fútbol”.

Trump fue pasado por alto para el Premio Nobel de la Paz el mes pasado a pesar de la presión de sus aliados, varios líderes mundiales y él mismo.

Vínculos

E Infantino no ocultó el miércoles los vínculos entre él mismo, la FIFA y Trump en sus declaraciones.

“Soy realmente afortunado. Tengo una gran relación con el presidente Trump, a quien considero realmente un amigo cercano”, dijo Infantino.

“Por supuesto, ha sido muy, muy útil en todo lo que hacemos para la Copa Mundial… Tiene una energía increíble y esto es algo que realmente admiro.

Hace cosas. Hace lo que dice. Dice lo que piensa. Dice, de hecho, lo que muchas personas también piensan, pero tal vez no se atreven a decir. Y por eso tiene tanto éxito”.

Ivanka

Recientemente, la FIFA añadió otro vínculo con Trump al nombrar a su hija Ivanka como integrante de la junta de un proyecto educativo de 100 millones de dólares.

Este, será financiado en parte por la venta de entradas para el Mundial 2026 que se escenificará en Estados Unidos, México y Canadá.

Se espera que el sorteo de la Copa Mundial, y la entrega del premio de la paz, atraigan a unos 1.000 millones de espectadores en todo el mundo, dijo Infantino.