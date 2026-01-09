Reduce 57% casos activos de gusano barrenador: Agricultura

95.7% de barrenador del ganado se reduce a 9 entidades: Cerco sanitario. Este primer semestre operará fábrica de mosca estéril en Chiapas

Regeneración, 9 de enero de 2025. Agricultura de México reporta reducción del 57% en casos activos de Gusano Barrenador del Ganado.

Y es que al 7 de enero de 2026 se registraron 492 casos activos de GBG, lo que representa una reducción del 57% respecto al pico de mil 145 casos reportado el 10 de diciembre de 2025.

Barrenador

Por otra parte, se indica que el 95.7% de los casos se localiza en nueve estados, lo que permite una focalización eficiente de las acciones sanitarias y de contención.

COMUNICADO | Al 7 de enero de 2026 se registraron 492 casos activos de GBG, lo que representa una reducción del 57% respecto al pico de mil 145 casos reportado el 10 de diciembre de 2025.



Conoce más en https://t.co/qkiPpcVOgS pic.twitter.com/UHglW5GKb6 — Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (@Agricultura_mex) January 8, 2026

Al tiempo que insiste que el consumo y comercio de carne y productos cárnicos es seguro, al tratarse de una plaga asociada exclusivamente a animales vivos de sangre caliente.

Se trata del informe de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA), a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Mismo que señala que el operativo para el control del Gusano Barrenador del Ganado (GBG) ha logrado reducir significativamente los casos.

Subrayando la coordinación de productoras, productores y gobiernos de los estados.

Detención

Si bien la plaga se ha presentado en 17 entidades, la atención oportuna y los protocolos estrictos han logrado que el 95.7 por ciento —del total de 492 casos activos al 7 de enero— se localicen en nueve estados.

Esto es en las entidades de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Campeche, Guerrero y Puebla.

Cuatro de esos estados (Jalisco, Morelos, Nuevo León y Querétaro) que tuvieron casos de GBG, a la fecha se encuentran libres de la plaga por la atención oportuna de la emergencia.

Finalmente, otros cuatro estados (Tamaulipas, Michoacán, San Luis Potosí y Estado de México) tienen menos de 10 casos, los cuales se están atendiendo con la finalidad de inactivarlos.

Actuaciones

Para evitar la dispersión de la plaga, Senasica ha iniciado un plan emergente en Tamaulipas y el norte de Veracruz.

El cual incluye vigilancia intensiva, atención directa en campo y la liberación focalizada de moscas estériles como estrategia de supresión.

Entre las medidas complementarias, destacan la implementación del Protocolo de Movilizador Confiable que formaliza y mejora el control de la cadena de abasto de ganado.

También, se dispuso la suspensión precautoria de la movilización de ganado de las zonas afectadas a engordas de Nuevo León.

Y, desde luego fortalecer sus medidas de inspección y vigilancia.

Mosca

Por otra parte, se indica que la nueva planta de producción de moscas estériles en Metapa de Domínguez, Chiapas, registra un avance del 48% en su construcción.

Además, entrará en operación en el primer semestre de este año, de acuerdo con lo programado.

Esto permitirá duplicar la cantidad de moscas estériles con que se cuenta en la actualidad. De esta manera, llegar a un total de 200 millones semanales.

El Senasica reiteró que la notificación oportuna de casos sospechosos es fundamental y que no se aplica cuarentena ni ninguna otra sanción a unidades de producción afectadas.

COMUNICADO | Las organizaciones productivas destacaron la voluntad del @GobiernoMX y de la Presidenta @Claudiashein para establecer cupos de importación que brindan certidumbre jurídica y comercial.



Conoce más en https://t.co/XGKqOks0UW pic.twitter.com/PUWtiyZ1qt — Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (@Agricultura_mex) January 7, 2026

Esto es, que son medidas técnicas sanitarias preventivas y tratamiento veterinario a los animales afectados.

Todo lo anterior,, además, es parte del Plan de Acción Conjunto entre México y Estados Unidos.

El trabajo colaborativo —entre productoras, productores, gobiernos de los estados y autoridades sanitarias del Gobierno de México— es esencial para avanzar en el control y la erradicación del GBG.

Lo anterior, insiste Agricultura.