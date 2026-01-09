13 palestinos muertos en Gaza, cinco niños; apartheid acusa ONU

Ofensiva de Israel en distintos puntos de la Franja de Gaza. Acusan violación de cese al fuego. Asfixia sistemática de derechos

Regeneración, 9 de enero 2026– En Gaza, Israel asesinó al menos 13 palestinos, incluyendo 5 niños, en una serie de ataques realizados desde la mañana del jueves, de acuerdo con informadores locales de las morgues de la Franja y divulgada en una plataforma compartida.

Al tiempo que un informe de Naciones Unidas señala que la situación palestina se segregación de todo el pueblo palestino.

En tanto que Israel baraja utilizar los ingresos retenidos en las aduanas palestinas para limpiar escombros tras sus destructivos bombardeos.

Footage moments after the israelis bomb Abu Hussein School, which sheltered displaced people in Jabalia, northern Gaza | via @capemalay3 pic.twitter.com/AlsINM9dCw — Sarah Wilkinson (@swilkinsonbc) January 9, 2026

Ofensivas

Las ofensivas, que han provocado «numerosos heridos», ocurrieron tras el reporte de Israel ayer sobre el lanzamiento de un proyectil desde la Franja.

Este proyectil impactó a cientos de metros dentro del área gazatí, y fue descrito como una infracción del alto el fuego.

Hamás no ha asumido la responsabilidad de este ataque.

«En respuesta al lanzamiento fallido realizado ayer (jueves) desde la zona de la ciudad de Gaza hacia el territorio del Estado de Israel…

…las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Shin Bet llevaron a cabo ataques selectivos contra terroristas e infraestructuras terroristas…

…de la organización terrorista Hamás en el sur y el norte de la Franja de Gaza», afirmaron en una declaración conjunta los portavoces de las FDI y del Shin Bet.

Children endure harsh winds inside a shelter for displaced families in Al-Mawasi, in Khan Younis. Hundreds of fragile tents have been destroyed by a severe low-pressure system, exposing families—especially children—to cold and wind amid worsening conditions. #Palestine #Gaza pic.twitter.com/8UHuOD9MAk — Sajeda Baner (@sapalestine) January 9, 2026

Ataques

Los recientes ataques israelíes resultaron en la muerte de 4 personas (incluyendo 3 niños) en el sur de la Franja.

Esto ocurrió después de utilizar un «dron suicida contra una tienda de campaña para desplazados en Al-Mawasi (Khan Younis)».

Además, en el total de 13 fallecidos hasta ahora, se contabilizaron dos más (uno de ellos de solo 11 años) en el norte de Gaza y en la ciudad de Gaza.

Esto siguió a ataques contra el lado oeste del campamento de Jabalia y en una de las escuelas que también sirve como refugio para desplazados en la región.

لا تنسوا إخوانكم في الخيام؛ مدّوهم بما استطعتم، كونوا صوتهم في وجه الصمت، واذكروهم دائمًا في الدعاء pic.twitter.com/d7WZyBEQ6m — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) January 9, 2026

Juego infantil

Según una fuente local contactada ayer por EFE, el incidente no estaba relacionado con el conflicto entre Israel y Hamás, sino que se trataba de un proyectil con el que jugaban los niños.

La ONU ha denunciado la discriminación racial que enfrentan los palestinos en Cisjordania ocupada, lo cual recuerda “una forma de apartheid que ya hemos observado anteriormente”.

“Hay una asfixia sistemática de los derechos de los palestinos en Cisjordania ya sea en el acceso al agua, a colegios, hospitales, al visitar a familiares o amigos, o al cultivar sus olivos”.

Este mensaje fue resaltado este miércoles por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, en Ginebra (Suiza).

Apartheid

Presentó un informe publicado por la ONU que acusa a Israel de implementar un sistema de “apartheid” en el territorio palestino ocupado.

Señaló que las autoridades israelíes aplican “dos sistemas legales y políticas diferentes”, para los colonos israelíes y los palestinos que residen en Cisjordania ocupada.

También destacó que esta política provoca “un trato desigual” en aspectos esenciales de la vida diaria.

Esto afecta desde el acceso al agua y la educación hasta la libre circulación y la recolección de aceitunas.

Sistema judicial militar

“El sistema judicial militar administrado contra los palestinos proporciona poca o ninguna protección de sus derechos humanos comparado con la ley civil israelí”, subrayó.

El informe de ONU alerta de que las políticas y prácticas “discriminatorias” de Israel contra palestinos buscan afianzar el control “permanente” israelí sobre Cisjordania.

Türk ha solicitado a Israel que elimine «todas las leyes» y prácticas que discriminan y respete plenamente los derechos humanos de los palestinos.

También ha pedido que finalice su presencia ilegal en los territorios ocupados, lo que incluye la destrucción de asentamientos.

Ingresos aduaneros

Israel ha sugerido utilizar los ingresos aduaneros que retiene a la Autoridad Palestina (AP) para financiar la limpieza de escombros en Gaza para la construcción.

Esto fue comunicado por un funcionario de la AP, que prefirió permanecer en el anonimato, al medio hebreo The Times of Israel.

Hasta ahora, no está claro cuánto poder tiene la AP, dado que Israel controla más de 4 mil millones de dólares en ingresos por aduanas que recauda en su nombre.

Dentro de los Acuerdos de Oslo, Israel debe enviar esos fondos mensualmente a la AP.

No obstante, el ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, se ha negado a hacerlo desde mayo.

En ese momento, Smotrich explicó que tomó esa decisión en señal de protesta por los reconocimientos unilaterales de un estado palestino apoyados por la AP.