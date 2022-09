El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador exhibió una vez más al diario Reforma por defender con mentiras a la empresa española Iberdrola y atacar a la CFE.

Por Karla Trejo

RegeneraciónMx, 7 de septiembre de 2022.- Andrés Manuel López Obrador exhibió una vez más las mentiras que usa el diario Reforma para atacar su gestión y favorecer a las empresas extranjeras, según se exhibió en su conferencia ‘mañanera’.

El pasado 1 de septiembre, dicho periódico publicó una nota titulada Apuntalan a CFE, pero castigan a Iberdrola, con la que además aprovechó para «satanizar a la Comisión Federal de Electricidad», dijo Ana Elizabeth García Vilchis en la sección Quién es Quién en las Mentiras de la Semana.

En la publicación, Reforma aseguró que la central de Enertek, propiedad de la española Iberdrola y ubicada en Tamaulipas, fue desconectada por la CFE evadiendo una orden judicial. «Lo cual es falso, ya que el permiso de Enertek venció el 31 de agosto y la comisión reguladora de energía no lo renovó, por lo que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) solicitó al generador Enertek reducir su generación a cero megawatts al no recibir ofertas comerciales asociadas a su contrato», dijo Vilchis. De tal manera que no existió ningún desacato a la suspensión judicial otorgada a Iberdrola por parte de la Cenace.

Además, comentó García Vilchis, el periódico mencionó que empleados de Iberdrola fueron chantajeados para aceptar contratos por cinco años con CFE para ser conectados a la red de la comisión y con tarifas hasta 30% más altas. Sin embargo, Reforma nunca reveló sus fuentes.

En contradicción, el Gobierno Federal aclaró que la CFE no condicionó el suministro de energía, sino que solo presentó una oferta comercial como una opción más en el mercado. E igualmente, a los clientes se les ofreció un precio similar, e incluso, menores a los de Iberdrola.

García Vilchis recordó que Iberdrola vendió ilegalmente la energía que produce bajo la modalidad de autoabasto a sus socios, entre ellos Avon Cosmetics, Bayer de México, Cementos Apasco, Pepsico, Kimberly-Clark, Telmex y Soriana, entre otros.