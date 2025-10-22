Reportan más de 100 casos de sarampión en Utah y Arizona

Sarampión: Considerado erradicado hace décadas, pone en jaque la inmunidad colectiva y enciende focos rojos en instituciones de salud pública

Regeneración, 22 de octubre de 2025.– El sistema de salud pública en Estados Unidos enfrenta una nueva alarma, tras confirmarse más de 100 casos de sarampión en los estados de Utah y Arizona.

Esta cifra subraya la fragilidad del sector sanitario en zonas clave de la región fronteriza, donde la austeridad y la negligencia se combinan.

El resurgimiento de una enfermedad altamente contagiosa, considerada erradicada hace décadas en el país, pone en jaque la inmunidad colectiva y enciende los focos rojos en diversas instituciones de salud pública.

➡️ Reportan más de 100 casos de sarampión en la frontera entre Utah y Arizona: las noticias del día.



👉 Más información https://t.co/Rl8L057vhH



✅ Sigue esta y más noticias las 24 horas en @ViX. #ViX #ViXStreaming #ViXGratis pic.twitter.com/7Gb9CXmSy7 — Univision Noticias (@UniNoticias) October 21, 2025

Sarampión

De hecho, el panorama es sumamente preocupante, pues los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han emitido recomendaciones urgentes, intentando contener la rápida propagación de este peligroso virus.

Sin embargo, más allá de la estadística fría, el brote se desarrolla en un contexto de condiciones austeras que lastran al sector salud, especialmente en las áreas con poblaciones de difícil acceso o en movilidad.

¿Tus hijas o hijos ya cuentan con la vacuna contra el sarampión? 💉



Si no es así, vacúnalos cuanto antes. Acude al centro de salud más cercano y solicita su aplicación. 🏥💉



Conoce más en ➡️ https://t.co/kXlSeR9YbD



¡Vacunar salva vidas! #VacunarEsAmar ♥️ pic.twitter.com/uYz2vHbq7G — SALUD México (@SSalud_mx) October 22, 2025

Además, expertos en epidemiología han señalado que estas cifras son un síntoma de la disminución en las tasas de vacunación, un fenómeno que se agrava por la desinformación persistente y las severas restricciones presupuestarias impuestas a la salud pública.

Por consiguiente, la aparición de más de un centenar de infecciones documentadas en estas dos entidades se convierte en un llamado de atención a la descapitalización crónica del sistema sanitario.

Este brote del otoño de 2025 remite a episodios anteriores que evidenciaron la vulnerabilidad de la inmunidad nacional.

Brote

El brote de 2019 afectó a más de 1,200 personas en varios estados en los Estados Unidos, siendo el mayor número de casos reportado en veintisiete años.

El actual incremento de casos en Utah y Arizona no es un hecho aislado, sino la reincidencia de una falla estructural.

La respuesta de las autoridades sanitarias locales se ha centrado en reforzar los puntos de vacunación y en realizar campañas de información.

Pese a ello, la logística se topa con la desinformación ciudadana y la dispersión geográfica de las poblaciones afectadas, un obstáculo que debe superarse con urgencia.

Protección Civil y Bomberos de #Tlaquepaque @PCTlaquepaque realiza labores de sanitización en el Instituto Tlaquepaque, colegio particular donde se confirmaron dos casos de #sarampión motivo por el que se aplicaron protocolos preventivos, que incluyen clases a distancia para el… pic.twitter.com/Vk0KmJFF8Q — CABECERA / EL TIMBRE (@cabeceramx) October 22, 2025

El sarampión, que puede provocar graves complicaciones como neumonía, encefalitis y la muerte, requiere una estrategia de salud pública multisectorial que garantice la inmunización universal.