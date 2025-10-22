Trump por demandar a Justicia por 230 millones de dólares

En un acto sin precedentes, Trump pide ser indemnizado por las dificultades surgidas de múltiples procesos judiciales en su contra

Regeneración, 22 de octubre 2025– El presidente Donald Trump solicita 230 millones de dólares en compensación al Departamento de Justicia por las investigaciones y cargos presentados contra él antes de regresar a la Casa Blanca, según el New York Times.

Quejas

Las quejas se centran en la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016;

Y el caso de documentos clasificados que involucró una redada del FBI en su propiedad de Mar-a-Lago , dice el Times.

«Saben que esa decisión tendría que pasar por mi despacho, y es terriblemente extraño tomar una decisión en la que me estoy pagando a mí mismo», dijo Trump en el Despacho Oval el 21 de octubre.

«Pero me perjudicaron muchísimo… Y cualquier dinero que recibiera, lo donaría a la caridad».

Trump fue acusado en más casos de los que supuestamente se mencionan en su denuncia. Esto es lo que se sabe:

Delitos graves

En mayo de 2024, un jurado de Nueva York declaró culpable a Trump de 34 cargos de falsificación de registros comerciales.

Esto representa un hecho histórico para un expresidente que ganaría las elecciones meses después.

En el caso de sobornos, donde fue declarado culpable, recibió una sentencia de «libertad incondicional», lo que significa que no hay pena de prisión ni libertad condicional.

Además, Trump ha intentado apelar trasladando su caso a un tribunal federal, pero se informó que esfuerzos similares no han tenido éxito en el pasado.

Aunque llamar a alguien «delincuente» se considera un lenguaje obsoleto, la condena por delito grave de Trump aún no ha sido borrada mediante apelación o expurgación .

Trump no puede indultarse a sí mismo en el caso del dinero para silenciar a sus acusados ​​porque el poder presidencial de clemencia solo aplica a casos federales.

Sus condenas por delitos graves provienen de un caso del estado de Nueva York.

Afirmaciones

Según el New York Times, Trump presentó quejas a través de dos afirmaciones:

En 2023, afirmó violación a sus derechos durante las investigaciones sobre la interferencia electoral rusa y posibles conexiones con la campaña Trump 2016.

En el verano de 2024, otra denuncia se centró en el caso de los documentos clasificados.

Acusó al FBI de violar su privacidad con la redada de Mar-a-Lago y al Departamento de Justicia de procesamiento malicioso.

El caso de los documentos clasificados fue uno de los dos casos federales que se desestimaron;

De acuerdo con una política de larga data del Departamento de Justicia de no procesar a un presidente en ejercicio .

El otro caso penal de Trump en Georgia sufrió retrasos significativos cuando un tribunal de apelaciones estatal descalificó al fiscal de distrito.