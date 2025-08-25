Mujeres de Chihuahua en flotilla internacional contra genocidio

Crisis humanitaria. No es un conflicto entre países es un genocidio. Flota a Palestina zarpará de Barcelona: Mujeres de Chihuahua

Regeneración, 25 de agosto de 2025. Un grupo de mujeres chihuahuenses anunció en rueda de prensa el movimiento “Desde Chihuahua hasta Gaza”, que se integró a la Global Sumud Flotilla.

Esto es, una misión internacional de la sociedad civil que zarpará en los próximos días con el propósito de sumarse a las voces que exigen finalizar con el asedio impuesto a la población de Gaza desde 2007.

Chihuahua

La acción está siendo impulsada por Maghreb Sumud Flotilla, la Freedom Flotilla Coalition, el Global Movement to Gaza y la Sumud Nasantara y han declarado que ya cuenta con más de 28 mil voluntarios.

Y es que el objetivo es romper el asedio ilegal a Gaza por mar, abrir un corredor humanitario y acabar con el genocidio en curso del pueblo palestino.

“Los civiles están haciendo el rol que no están haciendo los gobiernos”, afirmó Abukeshek, criticando la complicidad de los gobiernos en contraposición a la creciente solidaridad internacional.

Las participantes chihuahuenses, Dolores Pérez, Patricia Luévano, Alejandra Chavira, Elidalis Burgos y Paola Romero compartieron los objetivos de esta acción global.

Misma, que reunirá delegaciones de más de 44 países.

Flotilla

La primera salida de la flotilla está programada para el 31 de agosto desde España, a la que se sumarán barcos que partirán desde Túnez y otros países el 4 de septiembre.

Posteriormente, entre el 5 y el 13 de septiembre, las embarcaciones navegarán de manera conjunta hacia las costas de Gaza.

“No es un conflicto, es un genocidio”

Durante su intervención, Patricia Luévano, diseñadora y fundadora del estudio de cerámica Pato Negro, subrayó que lo que ocurre en Gaza no puede describirse como un conflicto bélico convencional.

“No es un conflicto, no es una guerra entre dos partes, es un genocidio. Y lo más grande que se está ejecutando en tiempo real y a veces en completo silencio de los medios de comunicación”, expresó.

Luévano explicó que nueve de cada diez de las 60 mil personas asesinadas en Palestina son civiles, y de ellas, 20 mil son niños.

Niños

Añadió que la niñez palestina vive una tragedia indescriptible.

Desde mayo de 2025 más de 227 personas han muerto por malnutrición, incluidos 103 menores.

Además, 41 mil niñas y niños han quedado en situación de orfandad o sin acompañamiento familiar, algunos sin posibilidad de ser identificados porque toda su familia fue aniquilada.

A través de una campaña iniciada en mayo de 2024, en la que intercambia piezas de cerámica por donaciones, Luevano ha recaudado alrededor de 345 mil pesos.

Activists Rally in Istanbul Backing Global Sumud Flotilla to Gaza pic.twitter.com/L0EvLtUniK — Global Sumud Flotilla (@GlobalSumudF) August 24, 2025

El, recursos han beneficiado directamente a 10 familias palestinas.

“No podemos permitir la limpieza étnica”

Por su parte, Dolores Pérez, quien abordará uno de los barcos que partirán desde España, lamentó el silenciamiento de la prensa en Gaza.

Así como el asesinato de periodistas que han intentado documentar lo que ocurre.

“Se han silenciado las voces de periodistas en Gaza, lo que hiere profundamente la libertad de expresión y nuestro derecho a conocer la verdad de lo que sucede”, dijo.

Flotilla

Aclaró que quienes integran la flotilla son sociedad civil organizada, sin financiamiento de partidos políticos, unida únicamente por la indignación ante lo que ocurre en Palestina.

“En el momento en que permitamos la limpieza étnica, porque eso es lo que está pasando en Gaza, estaremos consintiéndolo en todo el mundo”, advirtió.

En cuanto a la logística, explicó que cuatro personas mexicanas —dos mujeres y dos hombres— participarán directamente en la misión.

GAZA 🇵🇸 Global Sumud Flotilla

200 bateaux et 6000 volontaires

Départ de Malaisie 🇲🇾 le 28 Août

Départ d’Espagne 🇪🇸 le 31 Août

Départ de Tunisie 🇹🇳 le 04 septembre pic.twitter.com/zYNunvoF1x — vaudais toujours 🍉 🍉 (@TFilastin) August 18, 2025

La rueda de prensa también contó con la voz de Elidalis Burgos, enfermera de cuidado crítico con 18 años de experiencia.

Y es que estuvo un mes en Gaza durante julio de este año atendiendo a víctimas en hospitales.

“Lo que presencié fue gravísimo. Estuve cuatro semanas cuando los bombardeos eran más intensos. Los médicos y enfermeras también pasaban hambre».

«Los pacientes, sobre todo los niños, llegaban en condiciones de extrema desnutrición: eran piel y huesos”, relató.

Contó que muchos de los pacientes eran menores que habían perdido a toda su familia y quedaban completamente solos.

“Tuvimos muchos pacientes que eran niños, algunos murieron sin que quedara un solo familiar vivo. Fue terrible, una situación desgarradora”, compartió.

¡Gracias! 🇵🇸🤍🇲🇽 pic.twitter.com/gwv45ZgENu — Embajada del Estado de Palestina en México (@PalestineMX) August 18, 2025

Chihuahua

Paola Romero estableció un paralelismo entre la situación en Palestina y las crisis humanitarias en México.

“Lo que ocurre en Gaza es muy parecido a lo que vivimos aquí con el desplazamiento forzado», relacionado con acciones del narco.

«Estamos frente a una emergencia de familias enteras que tienen que huir sin nada, dejando ropa, documentos y pertenencias».

Te puedo pedir un favor?

No dejes de hablar de Palestina 🇵🇸 pic.twitter.com/0srfbV0HrY — 𝙇𝙤𝙨𝙩 𝙄𝙣 𝙋𝙞𝙩🔻 (@Lostinpit1) August 23, 2025

«Llegan a las ciudades sin apoyo, sin un mínimo digno para sobrevivir y, lo más grave, sin ser escuchadas”, señaló.

Denunció que en Chihuahua las autoridades han negado el problema:

“Mientras cientos de familias huyen, el discurso oficial insiste en que no hay desplazados y que todo está en paz. Esa indiferencia es alarmante”, afirmó.

Seguidamente, la activista también denunció que en la Sierra en el municipio de Moris, se han reportado drones lanzando sustancias.

Esto es generando condiciones similares a las utilizadas en Palestina para el desplazamiento de poblaciones.