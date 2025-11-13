Representar los derechos de la población: Ramirez Cuevas

Cerrar las vías económicas con que se alimenta el crimen organizado. Garantizar derechos democráticos y económicos universales: Jesús Ramírez

Regeneración, 12 de noviembre 2025– Jesús Ramirez Cuevas, coordinador de asesores de la presidencia y director de este medio informativo, estuvo en entrevista con René Delgado en Entre Dichos, de El Financiero. Compartimos extractos.

#EntreDichos | Jesús Ramírez Cuevas, jefe de asesores de Presidencia, hace un balance de la 4ta Transformación y la ola de violencia actual que se vive en #México, con hechos como lo de #Michoacán



🗓 Este martes 11 noviembre ⏰ 23:00 hrs 📺 #ElFinancieroTV pic.twitter.com/ImtvT0gHOd — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) November 11, 2025

Plan Michoacán

«Va a haber una evaluación quincenal que mensualmente rendirá un informe (…) y el resultado tiene» que ser «cerrar las vías económicas en las que se alimenta el crimen organizado»

En cuanto a los jornaleros, «atender la problemática social, formalizar ese trabajo. Que tenga seguridad social, mejores ingresos».

«Está la realidad de los michoacanos: ellos son los que deben evaluar el cumplimiento de resolver el tema de la inseguridad(…)

También te puedo decir que los indicadores sociales de Michoacán han mejorado como nunca en la reducción de la pobreza y el acceso a la educación».

Abatir a la delincuencia

Manzo, «digamos que tenía una estrategia de seguridad en la que no coincidíamos: utilizaba el término de abatir a la delincuencia».

«No es con violencia como se termina la violencia; eso no quiere decir que hay que abrazar a los delincuentes», dijo Ramirez Cuevas.

«Si uno recurre la ilegalidad pues lo único que alimenta es la ilegalidad», acotó.

«También los delincuentes tienen derechos, el estado tiene la obligación», (…)

«Cuando se dice de un enemigo, un adversario, un violador de la ley, el estado de derecho es fundamental para que pueda florecer la democracia».

El contexto internacional

«Venimos de 40 años de globalidad donde había una hermandad del Libre Mercado y ahora volvemos al discurso antiguo colonialista», señaló el asesor.

Sheinbaum «lo ha encarado o ha logrado pues tener una relación defendiendo a la dignidad la soberanía nacional»…

Pero también con una estrategia inteligente «que permite que México hoy esté en una situación menos dañina que el resto del mundo». continúo.

«Claro que nos afecta, y hasta pérdida de empleos y de inversiones; de inversión extranjera directa».

Reducción de la pobreza

Celebró que es significativa «la reducción de la pobreza histórica que hemos tenido en México, que menos del 29% de la población está en una condición de pobreza».

«Falta mucho, hay que desarrollar mayores capacidades económicas no solo con obras de infraestructura y desarrollo como se ha hecho.

Tenemos que todavía lograr que la base social» se beneficie totalmente. En cuanto al «medio ambiente: tenemos todavía una industria depredadora».

«Desarrollar las capacidades sociales de la economía: o sea que la sociedad pueda también avanzar en formas económicas distintas a las que hemos experimentado».

Reforma judicial

«Nuestro país siempre ha tenido crítica social y política muy fuerte con el poder judicial desde la independencia.

Pues siempre ha habido un cuestionamiento al uso de la justicia a favor de los poderosos, (…) del poder económico o del poder político.» aclaró.

«Hay muchos casos donde se ha usado el poder judicial contra la sociedad, la justicia en contra de los luchadores sociales;

En contra de los pueblos que definen sus derechos y su territorio: eso no es correcto», denunció.

«Eso tiene que cambiar para ajustar las condiciones del mercado global».

Gobiernos anteriores también hicieron reforma judicial. «Zedillo cambió a la Suprema Corte, (…) hicieron cambios en las formas», recordó.

Con Arturo Saldivar, «queríamos hacer la reforma más profunda pero fue más bien un cambio que no transformó el funcionamiento»

Relación con Estados Unidos

«Ojalá en la renegociación del tratado se ejerza presión para corregir esa incertidumbre distintivo de la relación de México y Estados Unidos».

Claudia «logró de una manera interesante mantener la bandera de la soberanía y al mismo tiempo una relación de iguales en una relación asimétrica.

Es importante entender que hay muchas presiones de la industria automotriz».

«Como nación tenemos que hacerles ver que primero la colaboración es mucho mejor para avanzar en la solución de los problemas comunes de trabajo», señaló el coordinador.

Proyecto de nación

«Es el momento de especificar hacia dentro cuál es nuestro proyecto de nación, como país, y lograr de una manera dialogada, de una manera pacífica el entendimiento.

El estado mexicano tiene que representar a la población, a los derechos del pueblo mexicano», puntualizó.

«El proyecto de nación que (…) define la cuarta transformación es democrático, es un proyecto popular y es un proyecto ético: es devolverle la ética al país».

Encantamiento

La derecha vive «una suerte de encantamiento, por un dirigente que los engañó, viven en el engaño.

Nunca he visto la autocrítica del lado de la derecha: decir que lo que hicieron sí fue una especie de obnubilación de la globalización;

Una transformación permanente de las circunstancias que impiden el goce pleno de los derechos, el goce pleno de la democracia». finalizó.

Jesús Ramírez Cuevas

Periodista, escritor, analista y documentalista

Diputado a la Asamblea Constituyente del Distrito Federal

Coordinaciones de comunicación social en la presidencia de AMLO y de asesores de la presidenta Sheinbaum.