Trump Recibe a Exlíder de Al Qaeda en la Casa Blanca

La Casa Blanca recibió a Ahmed al Sharaa, nuevo presidente de Siria y excomandante yihadista. Donald Trump busca un aliado arriesgado

Regeneración, 12 de noviembre de 2025.– La Casa Blanca ejecutó un movimiento diplomático de alto riesgo. Recibió en secreto a Ahmed al Sharaa, nuevo presidente interino de Siria.

Este encuentro con Donald Trump es el primero en casi 80 años con un homólogo sirio.

Al Sharaa, conocido antes como Abu Mohamad al Jolani, fue comandante yihadista. Fue el líder del Frente al Nusra, la rama siria de la red terrorista Al Qaeda.

Esto lo convirtió en uno de los rostros más buscados de Oriente Medio.

Ahora bien, su perfil ha tenido una transformación política. De niño de clase media exiliada pasó a ser el «hombre fuerte» de Siria. Su ascenso ocurrió tras la caída de la familia Al Asad en diciembre de 2024.

De Al Qaeda a la Casa Blanca, de paramilitar yihadista a presidente Sirio con la bendición de EEUU…



La reunión del lunes fue discreta, sin cámaras ni pompa oficial. El sirio fue recibido por la «puerta de atrás de la Casa Blanca.» Asistieron también los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países.

Agenda

En la agenda destacaron tres temas urgentes para Siria. Buscan el alivio de las sanciones económicas impuestas al país.

Discutieron también la reconstrucción, con un costo de 200.000 millones de dólares. Un tercer punto es la cooperación «antiterrorista» contra el Estado Islámico.

Un detalle clave es el levantamiento de sanciones de EE. UU.

El Departamento del Tesoro eliminó las sanciones que pesaban sobre Al Sharaa. Él y su Ministro del Interior, Anas Khattab, estaban en la lista de «terroristas globales».

Como consecuencia, la movida de Trump implica una apuesta arriesgada. Busca un nuevo aliado en una región tradicionalmente ligada a Rusia e Irán.

Analistas temen el «blanqueamiento oficial» de un líder polémico.

Según la Presidencia siria, ambos mandatarios discutieron el «fortalecimiento de las relaciones y asuntos regionales».

Este acuerdo busca cerrar el capítulo más sangriento de la guerra siria. Los retos son inmensos para la población aún devastada.

Datos

De 1979 a 1992 Estados Unidos financió y armó a los muyahidines afganos durante la guerra contra la intervención soviética a través de la Operación Ciclón, un programa encubierto de la CIA.

Exembajador de EEUU admite haber ayudado al "cambio de imagen" del líder del ISIS en Siria al-Golani.



En sus palabras, “ayudamos a llevarlo del mundo de los terroristas al de la política”.



El apoyo estadounidense buscaba desgastar a la URSS, y se estima que se gastaron miles de millones de dólares en armamento, entrenamiento, y financiamiento para grupos rebeldes islamistas.

A pesar de que esto incluyó el apoyo a grupos que luego se radicalizarían.

Al-Qaida, «La base» o «La sede» en árabe es una organización terrorista, paramilitar y yihadista de carácter internacional.

Conocida principalmente por los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.

La organización fue fundada por Osama bin Laden y otros veteranos de la guerra de Afganistán contra la Unión Soviética.

Como se sabe, el objetivo es un califato islámico, sin influencia occidental, y el fundamentalismo religioso.

Esto utilizando la violencia como medio para lograr sus fines políticos e ideológicos.

Tejido

Al Qaeda se convirtió en una red global con numerosas ramas y subgrupos en varios países islámicos, como Al Qaeda en la Península Arábiga (AQAP) y Al Shabaab en Somalia.

El grupo terrorista autodenominado Estado Islámico (EI), aunque ahora independiente, fue en su momento su rama en Irak y Siria antes de separarse.

La organización ha sido responsable de múltiples atentados terroristas en todo el mundo.

El más infame fue el del 11 de septiembre de 2001 (11-S), en el que aviones secuestrados se estrellaron:

Contra las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York.

En el Pentágono en Virginia. Y un cuarto avión que se estrelló en Pensilvania.

Seguidores de Trump denuncian que @ZohranKMamdani es un islamista yihadista a punto de imponer la ley sharia en NY, mientras que Trump recibe amistosamente en la Casa Blanca a un exlíder de Al Qaeda designado terrorista por 🇺🇸

Además, el atentado contra el destructor estadounidense USS Cole en Yemen en el año 2000. Los atentados contra las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania en 1998.

Tras la muerte de Osama bin Laden en 2011, Ayman al-Zawahiri asumió el liderazgo del grupo. Su muerte fue confirmada posteriormente.

Se ha reportado que Seif al-Adel (Mohamed Salahuddin Zeidan), un ex teniente coronel de las fuerzas especiales egipcias, es el nuevo líder.

Aunque esto se ha manejado con discreción.

Al Qaeda sigue siendo considerada una red de terrorismo internacional por la comunidad internacional y está sujeta a sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU