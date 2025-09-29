Represión a manifestantes en Perú y el Ecuador

En Perú la policía dispersó con gases lacrimógenos movilización de la generación Z. Dirigente Efraín Fueres de Ecuador muere tras represión

Regeneración, 29 de septiembre 2025– En Ecuador marchas contra el incremento a la cuota del diesel, en tanto que en Perú se moviliza la juventud, la generación Z. Ambas manifestaciones reprimidas por sus respectivos gobiernos.

En tanto que en Ecuador documentan la muerte de el dirigente ecuatoriano, Efraín Fueres.

Mismo, acusan, asesinado por los militares en la represión que hubo ayer contra quienes exigen que se mantenga el subsidio al diésel.

Así las cosas, primero Ecuador y luego Perú:

Ecuador

Los cuencanos salieron reclamar justicia para Efraín Fueres, que fue cobardemente asesinado el día de hoy por la represión del gobierno. El país no aguanta más. pic.twitter.com/VRVQ8Gn6WE — Daniel Salcan (@Danielsalcan_) September 29, 2025

Fueres, de 47 años de edad, recibió un impacto de bala cuando se encontraba en la manifestación y, aunque lo trasladaron al hospital para recibir atención médica, murió.

En Ecuador, desde la semana pasada se registran intensas movilizaciones y un paro general de actividades.

La población se opone a la medida implementada por el presidente, Daniel Noboa, quien retiró el subsidio al diésel, ocasionando la subida de más del 50 por ciento en los precios.

Paro nacional dejó su primer fallecido en #Imbabura. Se trata del comunero indígena Efraín Fueres, de 46 años. El ciudadano murió la mañana de este domingo 28 de septiembre en el hospital de #Cotacachi. Organismos denuncian que los militares le propinaron varios disparos. pic.twitter.com/KXH4OsSK0N — Periódico D'Una (@periodicodeuna) September 28, 2025

Este es el tercer gobierno que intenta quitar el subsidio, pero como los anteriores, se enfrenta a la población que está en contra de dicha medida.

De acuerdo con la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos de Ecuador, 47 personas habrían resultado lesionadas durante las manifestaciones.

“Noboa ha desatado una cacería sangrienta contra el pueblo. Militares y policías disparan balas reales, dinamita y armamento letal contra comunidades indígenas.

Esto es una masacre planificada, un crimen de Estado que ya deja un hermano asesinado…

…decenas de detenidos y heridos de gravedad”, denunció la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).

Perú

La Policía Nacional del Perú dispersó con gases lacrimógenos y balas de goma una protesta contra el Gobierno y el Congreso realizada este sábado en el centro de Lima, denominada “Marcha de la Generación Z”.

Cientos de manifestantes, la mayoría menores de 30 años, se movilizaron hacia el Congreso, que estaba vallado y custodiado por fuerzas de seguridad.

Jornadas de protesta

La marcha se realizó tras dos jornadas de protesta, el fin de semana pasado, convocadas por una controvertida reforma previsional.

Aunque el Gobierno retrocedió en esa medida, las protestas continúan expresando una frustración frente a la presidenta Dina Boluarte.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos indicó que registró 18 heridos, entre ellos un periodista y un brigadista.

Pidió “que se adopten garantías para una protesta segura” ante una nueva marcha convocada para este domingo.

Marcha #27S y #28S | Con lacrimógenas, perdigones, detenciones y varazos, así fueron los violentos ataques de la Policía durante el último fin de semana contra los ciudadanos que continúan saliendo a reclamar por sus derechos. pic.twitter.com/jlgjmIftvK — 🇵🇪 Wayka (@WaykaPeru) September 29, 2025

En tanto, la Policía informó en sus redes sociales que un agente antidisturbios sufrió quemaduras de primer grado por una bomba molotov.

Transportistas

Por su parte, transportistas urbanos, en paro de 48 horas en reclamo de medidas contra una ola de extorsiones que ha desencadenado ataques y asesinatos…

…bloquearon durante las primeras horas del sábado avenidas del norte de la ciudad y buscaron llegar hasta el Congreso.

Protestas en Perú dejan 19 heridos en choques con la policía



Las protestas en Lima contra el Gobierno de Dina Boluarte dejaron este sábado al menos 19 heridos tras choques con la policía. Jóvenes vinculados a la organización “Generación Z” y transportistas marcharon hacia el… pic.twitter.com/j7pFJ7I47N — DW Español (@dw_espanol) September 29, 2025

Un grupo de manifestantes del transporte, con carteles como “Déjennos trabajar sin miedo”, “No al cobro de cupos”…

…llegó hasta la avenida Abancay, foco de los enfrentamientos entre los jóvenes estudiantes y trabajadores y la Policía.

El paro de transporte, que continúa este domingo, ha sido parcialmente acatado por las organizaciones del sector.

Nuevamente los jóvenes y el pueblo indignado con este régimen corrupto y asesino tomó las calles de Lima. Ni la brutal represión policial ni la persecución de Dina Boluarte y la clase política pueden frenar la combatividad y resistencia. La lucha sigue 🇵🇪 pic.twitter.com/8qtkXUFQ8q — Anahi Durand Guevara (@AnahiDurandG) September 28, 2025

Dina Boluarte

La popularidad de Boluarte, la sexta presidenta en siete años, se ha hundido y permanece en menos del 10 %, según una encuesta de Datum.

Manifestantes portaban afiches contra la corrupción y el crimen organizado.

Desde hace meses que se organizan protestas en la capital exigiendo medidas más efectivas contra la inseguridad.

Durante los enfrentamientos del sábado, policías también golpearon con sus varas a periodistas que cubrían los incidentes.

Luego les impidieron el paso en un puente sobre el río Rímac, según reportó la agencia EFE.

El lunes, la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú manifestó su profunda preocupación por los ataques contra reporteros.

Estas agresiones, según informó, incluyeron disparos con proyectiles de goma, empujones y golpes.

#URGENTE Policías apuntan con sus armas hacia los manifestantes en el puente ACHO. Los manifestantes estaban por Av. Abancay y fueron replegados por todo el Centro de Lima con lacrimógenas y perdigones.



Fuente: @larepublica_pe pic.twitter.com/UU3cpb9C3i — Alex Febrero (@AlexFebrero_) September 29, 2025

Adulto mayor golpeado

La Policía Nacional del Perú (PNP) abrirá una investigación “para determinar responsabilidades” tras la difusión de un video.

En el se muestra que un adulto mayor fue golpeado por un policía durante las manifestaciones convocadas el sábado.

La PNP señaló en sus redes sociales que su Inspectoría General “iniciará el procedimiento administrativo disciplinario” por un “presunto uso arbitrario de la fuerza”.

Las imágenes, difundidas ampliamente en redes sociales, mostraron que el oficial no identificado se acercó…

…y le dio un fuerte golpe en el rostro con su vara, lo que le produjo una herida que sangró profusamente.

Tras esto, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) condenó la agresión y denunció “el uso indiscriminado de bombas lacrimógenas”.

Lima, Perú

Manifestantes se congregan en la Plaza San Martin. La corrupción, la inseguridad, la violencia están azotando el país. Peruanos manifiestan su rechazo ante la inacción del gobierno (Dina Boluarte) y Congreso.pic.twitter.com/buHUYnsTyo — Marimaz Huaynalaya (@Marimaz8) September 28, 2025

Vulneración

“Este accionar atenta contra la protesta pacífica y vulnera el derecho a la manifestación reconocido en la Constitución…

…y los tratados internacionales”, remarcó antes de enfatizar que “protestar es un derecho, no es delito”.

Al respecto, la PNP admitió que el video “muestra un presunto uso arbitrario de la fuerza”.

Por lo que además de abrir el procedimiento “para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades”, toda la información recabada…

…“será puesta en conocimiento del Ministerio Público, en el marco de sus competencias legales”.

Las protestas que se produjeron este sábado en Lima dejaron a 18 manifestantes heridos, según informaron la CNDDHH y medios locales.

La Policía también reportó que uno de sus agentes resultó con quemaduras tras ser alcanzado por una bomba molotov…

…lanzada contra los cordones de seguridad que se establecieron en el centro histórico de Lima.