8.2 millones en primer simulacro CDMX-Edomex

El ejercicio contó con la supervisión de la FIFA como invitado especial, de cara a la próxima Copa del Mundo de 2026 en CDMX

Regeneración, 20 de febrero 2026– En redes subrayan la hazaña de organización de cientos de miles de personas para protección mutua en México.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó desde el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) los resultados del Primer Simulacro Metropolitano 2026.

Coordinación

Destacó la estrecha coordinación con su homóloga del Estado de México y la presencia de representantes de la FIFA.

Quienes supervisaron los protocolos de respuesta ante catástrofes naturales.

En punto de las 11:00 horas, el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico activó la alerta.

Fue difundida por 13 mil 786 altavoces del C5 y, de manera inédita, a través de dispositivos celulares.

El tiempo promedio de evacuación fue de un minuto con 52 segundos, logrando una participación masiva de 8.2 millones de personas en el área metropolitana.

Despliegue

El Secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó el despliegue de 16 mil 451 policías, mil 32 vehículos y 10 ambulancias.

En el sector educativo, participaron 3 mil 800 escuelas públicas y universidades como la UNAM y el IPN.

Así como la Anáhuac, La Salle, el Claustro de Sor Juana y el Tecnológico de Monterrey, que en conjunto reportaron una participación total de 1.2 millones de personas.

Asimismo, se destacó la solidez de la red de salud con la participación de 33 unidades hospitalarias y 272 centros de salud del IMSS-Bienestar.

Protocolo

Por primera vez, el protocolo preventivo sumó una “cuarta estructura” de mando al activar equipos en los mil 17 cuadrantes de la ciudad.

Esquema que se coordinó con las 72 coordinaciones territoriales y el apoyo de 192 elementos de la Guardia Nacional.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia reportó la evacuación de 11 mil 774 personas en 94 inmuebles.

Movilización

Mientras que el Poder Judicial movilizó a 19 mil 861 usuarios y personal en 37 instalaciones.

Hubo una eficiencia del 98.53 por ciento en la red de altavoces y la implementación exitosa de la alerta sísmica en teléfonos móviles.

Con esto, México se convierte en el cuarto país del mundo en contar con esta tecnología de salvaguarda masiva.