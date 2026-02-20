Aseguran 163 kilos de Cocaína en Sonora: Esto sabemos

Juez dicta prisión preventiva a Miguel “N” y Manuel “N” tras decomiso de droga en San Luis Río Colorado por la Guardia Nacional

Regeneración, 20 de febrero de 2026.- Desde este 18 de febrero dos sujetos enfrentan un proceso penal tras un fuerte decomiso de droga en el norte de México. Elementos de la Guardia Nacional realizaron la captura en el puesto de seguridad denominado Estación Doctor.

Dicho punto de vigilancia se localiza en el tramo carretero San Luis Río Colorado-Golfo De Santa Clara. Los agentes federales detectaron irregularidades durante una revisión de rutina a la unidad de transporte.

Sonora

Al inspeccionar el vehículo, las autoridades localizaron diversos paquetes ocultos con características de estupefacientes. El pesaje oficial confirmó el aseguramiento de 163 kilos 812 gramos de cocaína.

La Fiscalía General de la República tomó custodia inmediata de la sustancia y de los tripulantes. Los detenidos fueron identificados bajo los nombres de Miguel “N” y Manuel “N”.

Acciones de la Fiscalía Federal

Personal de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada atrajo el caso rápidamente. Los fiscales presentaron pruebas contundentes ante un juez federal con sede en Mexicali.

Se imputó a los sujetos por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud. La modalidad específica del cargo presentado es el transporte de cocaína en territorio nacional.

Resolución judicial y medidas cautelares

El juzgador analizó los elementos aportados por la representación social durante la audiencia inicial. Tras el debate, el juez dictó el auto de vinculación a proceso para ambos individuos.

Como medida cautelar, se determinó aplicar la prisión preventiva oficiosa a los imputados. Ambos permanecerán recluidos en el Centro de Reinserción Social de Mexicali durante el proceso.

Esta acción representa un golpe significativo al flujo de sustancias ilícitas en la zona fronteriza. Las autoridades continuarán con las investigaciones para determinar el origen y destino final del cargamento.