De acuerdo con el exfiscal de Nayarit el exgobernador, Roberto Sandoval, mandó asesinar a El H2 presunto líder del cártel de Los Beltrán Leyva.

Regeneración, 16 de agosto del 2021. El exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, ordenó el asesinato del narcotraficante, Juan Francisco Patrón Sánchez, El H2, de acuerdo con revelaciones hechas por el exfiscal de Nayarit, Édgar Veytia.

De acuerdo con el periódico Reforma el priista tuvo una estrecha colaboración con varios cárteles del narcotráfico y organizó reuniones con los líderes criminales.

Uno de los principales líderes criminales en Nayarit era Héctor Beltrán Leyva sostuvo encuentros con Roberto Sandoval.

Además, el periódico señala que en 2011 el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, apoyó con dinero a la campaña de Sandoval.

“Veytia y el secretario particular de Sandoval viajaron en avión para recoger dinero del Gobernador de Veracruz para la campaña de Sandoval. Ese Gobernador (Javier Duarte) está preso en Guatemala”, indicó Reforma.

Sandoval pidió a Veytia eliminar a El H2

Veytia señaló que antes de que se llevara a cabo el operativo para detener a El H2, sostuvo una reunión con Sandoval.

En dicha reunión el gobernador de Nayarit le solicitó al fiscal que durante el operativo fuera asesinado el narcotraficante.

El mandatario estatal quería la muerte del líder criminal “por haber desatado una ola de asesinatos en localidades pequeñas de Nayarit”.

De acuerdo con el exfiscal de Nayarit esta conversación con Roberto Sandoval la tiene grabada.

El 15 de febrero del 2017 la Fiscalía de Nayarit informó que El H2 presunto líder criminal del cártel de Los Beltrán Leyva había sido asesinado durante un enfrentamiento.

“Sandoval dice que está harto. Que ya tuvo suficiente. Veytia dice que no lo puede controlar. Sandoval dice ‘si no se alinea, mátalo’. Sandoval instruye a Veytia: si H2 muere, Veytia tiene que negociar con el siguiente en línea, para asegurarle que no es contra ellos”.

Asimismo, se informó que desde 2013 los cárteles pagaban a Veytia de 1.5 a 2 millones de pesos mensuales.