Rusia y Estados Unidos reanudan el contacto militar en Abu Dabi

En la reunión en Abu Dabi se acordó un intercambio de prisioneros, así como buscar solución a la devastadora guerra

Regeneración 5 de febrero 2026– Rusia y Estados Unidos han llegado a un acuerdo para reanudar el diálogo militar de alto rango que se había detenido antes de la invasión rusa a Ucrania, durante las negociaciones del jueves en Abu Dabi, donde Moscú y Kiev aceptaron realizar un intercambio de prisioneros.

Negociadores de Ucrania, Rusia y Estados Unidos se reunieron nuevamente en Abu Dabi para una segunda ronda de conversaciones con el objetivo de poner fin a casi cuatro años de guerra, iniciada tras la invasión… pic.twitter.com/g0hrFdGf0S — NX Noticias (@NXNoticias) February 4, 2026

Acuerdo

El pacto para restaurar el contacto militar se logró después de dos días de conversaciones trilaterales.

En ese encuentro, representantes de Estados Unidos, Rusia y Ucrania se reunieron en Abu Dabi con el objetivo de encontrar una solución diplomática para la guerra en Ucrania.

Este anuncio se hizo horas después de que el tratado Nuevo START (el último acuerdo nuclear entre Moscú y Washington) expirara.

Lo que generó preocupaciones sobre una posible carrera armamentista a nivel mundial.

Diálogo

«Estados Unidos y la Federación Rusa acordaron hoy en Abu Dabi restablecer un diálogo militar de alto nivel».

Afirmó el Comando Europeo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en un comunicado. Añadió que «las partes continúan trabajando para una paz duradera».

«Mantener el diálogo entre fuerzas armadas es un factor importante para la estabilidad y la paz globales», subrayó.

Durante las conversaciones, gran parte de la capital ucraniana seguía sin calefacción debido a reiterados ataques rusos a la infraestructura eléctrica.

Intercambio de prisioneros

En la capital de los Emiratos Árabes Unidos, las partes decidieron «intercambiar 314 prisioneros», según informó el emissario estadounidense Steve Witkoff en sus redes sociales.

Conversaciones previas entre Ucrania y Rusia se llevaron a cabo en Estambul durante la primavera y el verano de 2025.

Ese encuentro también resultó en varias rondas de intercambio de prisioneros de guerra. El último intercambio con Moscú ocurrió el 2 de octubre.

Sin embargo, desde ese momento, Kiev ha mencionado que Rusia interrumpió el proceso, y el presidente ucraniano declaró que Moscú lo hizo porque «no considera que les beneficie».

Negociaciones

Witkoff describió las negociaciones como «detalladas y productivas», aunque moderó las expectativas al afirmar que «aún queda mucho trabajo por hacer».

Kiev y Moscú también afirmaron que las conversaciones avanzaban positivamente, pero no aclararon si hubo avances en temas territoriales.

Además, no hay indicios de que Rusia esté dispuesta a realizar concesiones.

«Desde luego que no es fácil, pero Ucrania ha sido y seguirá siendo tan constructiva como sea posible».

Resultados

Declaró el presidente ucraniano Volodimir Zelenski en rueda de prensa en Kiev. «Queremos resultados más rápidos».

Zelenski reconoció el miércoles que ha habido al menos 55.000 bajas en el campo de batalla desde la invasión de Rusia en febrero de 2022.

Una cifra menor a muchas estimaciones independientes. Por su parte, Rusia no ha dado a conocer cuántos soldados han fallecido en sus filas.

El principal tema conflictivo en las negociaciones es el futuro del territorio en el este de Ucrania.

Exigencia

Moscú exige que Kiev retire sus fuerzas del Donbás y que la comunidad internacional reconozca que las tierras conquistadas durante la invasión pertenecen a Rusia.

Zelenski ve como fundamental la función de Washington. Durante una conversación que se emitió el miércoles en la televisión francesa, comentó que «Putin solo teme a Trump».