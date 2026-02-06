Fallecen 23 palestinos por ataques de Israel en Gaza

Ataques aéreos matan 14 palestinos en el norte de Gaza, seis mueren en el sur por ataques, y se interrumpen evacuaciones médicas

Regeneración, 5 de enero 2026– De acuerdo con fuentes de salud, Israel ha ocasionado la muerte de al menos 23 palestinos en sus ataques en la Franja de Gaza, siendo este uno de los días más trágicos desde que empezó el «alto el fuego» en octubre.

Desde el amanecer de hoy hasta ahora, Gaza ha sido testigo de una jornada sangrienta, con 24 personas muertas en continuos ataques ante la ausencia de acción internacional, a pesar de las garantías de los mediadores. Lo que está ocurriendo es mucho más que simples "violaciones" pic.twitter.com/O2N9IJbH0q — aapayés (@aapayes) February 5, 2026

Niños asesinados

Las fuentes informan que entre los fallecidos del miércoles se encontraban varios niños, incluyendo a una niña de 11 años.

Al menos 14 personas perdieron la vida en bombardeos israelíes que tuvieron como objetivo los sectores de Tuffah y Zeitoun en la ciudad de Gaza.

Se reportó que otras cuatro personas murieron en un ataque dirigido a casas de campaña que proporcionaban refugio a desplazados en la región de Qizan Abu Rashwan, al sur de Gaza.

"La Sociedad de la Media Luna Roja Palestina lamenta el martirio del voluntario y médico Hussein Hassan Al-Samiri, que ha perdido la vida hoy mientras desempeñaba su labor humanitaria en Jan Yunis.

La PRCS expresa su más sentido pésame y condolencias a su familia y compañeros". https://t.co/VWXYkg93XL — Embajada del Estado de Palestina en México (@PalestineMX) February 5, 2026

Además, otras dos personas fueron abatidas durante ataques aéreos israelíes en el campamento costero de al-Mawasi.

La Media Luna Roja Palestina indicó que uno de los fallecidos era el rescatista Hussein Hasan Hussein al-Sumairy.

Informe

En un informe desde Khan Younis, Tareq Abu Azzoum, de Al Jazeera, mencionó que varias viviendas en la ciudad de Gaza “han sufrido ataques directos sin aviso previo”.

“Se ha incrementado la actividad militar israelí en Gaza en las últimas horas”, afirmó.

“Podemos escuchar el ruido de drones israelíes sobre volando, lo que sugiere la posibilidad de nuevos bombardeos”.

Desde que se implementó el “alto el fuego” hace casi cuatro meses, Israel ha provocado la muerte de más de 520 palestinos.

Saldos de guerra

El miércoles, el Ministerio de Salud de Gaza comunicó que Israel había devuelto los cuerpos de 54 palestinos y 66 cajas que contenían “restos humanos y órganos”.

Al menos 71 mil 803 palestinos han fallecido en ataques israelíes desde que la guerra comenzó el 7 de octubre de 2023.

Esta semana, Israel aceptó abrir parcialmente el cruce fronterizo crítico entre Gaza y Egipto, que había permanecido cerrado durante casi dos años.

No obstante, las restricciones para el tránsito de personas siguen en pie, permitiendo solamente la salida de cinco palestinos hacia Egipto el lunes y 16 el martes.

Cifras

Estas cifras son bastante menores a los 50 palestinos que las autoridades israelíes indican que podrían cruzar diariamente.

Las personas que han regresado recientemente describieron que durante su traslado fueron vendadas, esposadas, interrogadas y acosadas sexualmente.

Mientras se producen estos asesinatos en Gaza, las fuerzas israelíes también han realizado ataques en la Cisjordania ocupada.

Asesinato

Saeed Na’el al-Sheikh, un palestino de 24 años, fue muerto a tiros por las fuerzas israelíes el martes por la noche.

Esto ocurrió durante una redada en la ciudad de Jericó, en el este de Cisjordania, según la agencia de noticias palestina Wafa.

El Ministerio de Salud palestino indicó que tres palestinos resultaron heridos y seis sufrieron lesiones en diferentes agresiones:

Tres fueron disparados, dos fueron golpeados por tropas israelíes y una mujer impactada por un vehículo del ejército.