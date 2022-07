SAT extiende plazo para activar el buzón tributario

El SAT extendió la prórroga para habilitar el buzón tributario que había vencido en junio





RegeneraciónMx.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que dará una prórroga a los contribuyentes que no hayan habilitado su buzón tributario.



El plazo venció en junio y ahora lo extendió hasta diciembre del 2022, con lo cual a partir de enero de 2023 serán sancionados los que no hayan abierto este canal de comunicación con las autoridades fiscales.



De tal manera, que si no se habilitó el buzón o tampoco se registró o actualizó el medio de contacto como correo electrónico o número de teléfono móvil, no se les aplicará ninguna multa que va de 3 mil a 9 mil 250 pesos para personas físicas en lo que resta del año.

Todos los contribuyentes inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) están obligados a tener su buzón para recibir notificaciones o estar en comunicación con el fisco.



Las excepciones son para las personas físicas sin obligaciones fiscales, sin actividad económica o en suspensión.



En tanto que las personas morales y físicas con RFC en situación de cancelados están relevados de esta obligación.



Las empresas que se encuentren en suspensión, tendrán la opción de habilitar el buzón.