Gustavo Petro anuncia decreto de salario mínimo vital en Colombia

Petro incorporará el concepto de salario mínimo vital y móvil en su decreto salarial de fin de año en Colombia

Regeneración, 24 de diciembre de 2025 – El presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo público el decreto relacionado con un salario mínimo vital, fundamentado en estándares internacionales y determinado por la falta de consenso entre los empresarios y los representantes sindicales.

COLOMBIA | El presidente Gustavo Petro (@petrogustavo) anunció este 23 de diciembre que en 2026 entrará en vigencia un “salario mínimo vital” en Colombia, el cual será decretado y tendrá como objetivo garantizar un nivel de vida digno para los trabajadores y sus familias,… pic.twitter.com/LETPoG1DRl — CW+ Noticias (@CWMasNoticias) December 24, 2025

Incremento al salario mínimo

En su discurso del martes 23 de diciembre, Petro se refirió al incremento del salario mínimo que comenzará a aplicarse en 2026.

No especificó la cantidad que recibirán los trabajadores colombianos el próximo año.

No obstante, sí aseguró que el salario será establecido por decreto, tras el fracaso de las negociaciones entre empresas y sindicatos.

El presidente colombiano destacó que, por primera vez en la historia del país, se integrará el concepto de “salario mínimo vital” en la legislación.

#Noticia | El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó que el decreto para el aumento del salario mínimo de 2026 se conocerá entre el 29 y 30 de diciembre.

Además, reiteró que por primera vez en Colombia se implementará el concepto de "salario mínimo vital y móvil". pic.twitter.com/KkOj6uWQ9D — Noticias RCN (@NoticiasRCN) December 24, 2025

Garantizar recursos

Modificando la visión tradicional de este ingreso para garantizar que los trabajadores tengan los recursos necesarios para satisfacer todas sus necesidades esenciales.

«Es un nivel de salario que se requiere para ofrecer una vida digna a los trabajadores y sus familias. Es el salario familiar, no el individual.

Y esto estará en el decreto, salario vital por primera vez en Colombia.

El salario mínimo tiene que asegurar condiciones de vida dignas y debe ajustarse a otras variables económicas que hemos debatido.

Jurisprudencia

La jurisprudencia, la Cetesia 426, establece el derecho a mantener el poder adquisitivo del salario, es decir, que aumente al menos igual que la inflación», comentó el jefe de Estado.

Asimismo, el presidente indicó que el cálculo considerará la canasta básica familiar y el promedio de personas que contribuyen económicamente en cada hogar.

“Ese concepto lo metemos en el decreto. Es el salario familiar, no individual. Esos datos existen, se aplican y nos dan el salario mínimo que vamos a decretar. Es un cambio”, agregó.

Del mismo modo, el presidente enfatizó que, durante su administración, el salario mínimo ha crecido hasta niveles históricos, superando a su antecesor Iván Duque.

Contraste

Según Petro, entre 2019 y 2022 (Gobierno de Iván Duque), el salario mínimo real se redujo un 1,4 por ciento.

En contraste, entre 2023 y 2025 (Gobierno de Gustavo Petro), el salario mínimo se incrementó un 17,7 por ciento.

“Es cerca de cuatro veces lo que subió entre 2015 y 2018 (Gobierno de Juan Manuel Santos), cuando tuvo un aumento de 4,7 por ciento”, manifestó.

El concepto que utiliza Petro está basado en estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Constitución y la jurisprudencia vigente.

Vida digna

En el ámbito de esta organización, esta idea implica establecer un salario que garantice una vida digna tanto para los trabajadores como para sus familias.

Esto es conforme a lo estipulado en el Convenio 131 sobre la fijación de salarios mínimos.

“Debe ser suficiente para cubrir las necesidades básicas del trabajador y su familia, considerando el contexto económico y social del país”, según expresa la OIT.

Este principio defiende a los trabajadores con ingresos bajos y busca promover la equidad social y disminuir la pobreza.

La OIT sugiere tomar en consideración el costo de vida, los salarios promedio, la productividad y las necesidades familiares al determinar el salario mínimo.

Acuerdo

“El acuerdo dice que la estimación de los salarios vitales debe seguir una serie de principios.

Incluyendo el uso de metodologías basadas en pruebas y datos sólidos, consultas con las organizaciones de trabajadores y empleadores, transparencia…

…disponibilidad pública y la consideración de los contextos regionales y locales y las realidades socioeconómicas y culturales”, enfatiza la OIT.

Por otro lado, la Constitución Política de Colombia define el concepto de salario mínimo vital y móvil en el Artículo 53.

Colombia tendrá por primera vez en su historia un salario mínimo vital, esa es la propuesta que hizo el presidente Gustavo Petro en su alocución de este martes. pic.twitter.com/Z1nbxHB1aY — Informándome (@informandomecol) December 24, 2025

Satisfacer necesidades

Este salario debe ser adecuado para satisfacer las necesidades esenciales de trabajadores y sus familias, garantizando condiciones de vida dignas.

“La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo.

Estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales.

Facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles”, menciona la Carta Magna.

Se anticipa que el decreto presidencial sea emitido antes del 30 de diciembre, fecha límite para establecer la nueva cifra que regirá este salario base a partir del próximo año.