Se aprobará la jornada laboral de 40 horas en febrero: Morena

La reforma laboral es uno de los primeros asuntos a tratar en el periodo de sesiones ordinarias que inicia el 1 de febrero

Regeneración, 30 de enero 2026– Los legisladores de Morena indicaron que han acordado con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que se aprobará en febrero la reforma laboral para establecer la semana de 40 horas.

Asunto a tratar

La reducción de la jornada laboral a 40 horas será una política sin precedente en la historia de México. Un cambio profundo que dignifica el trabajo, mejora la calidad de vida y coloca a las y los trabajadores en el centro de las decisiones. Así lo dije en entrevista con… pic.twitter.com/egjSy8X09J — Sergio Gutz. Luna (@Sergeluna_S) January 27, 2026

Este será uno de los primeros asuntos a tratar en el periodo de sesiones ordinarias, que inicia el domingo 1 de febrero.

Se trata de declaraciones de la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo y el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

Mencionaron que el acuerdo se logró durante las reuniones de los coordinadores parlamentarios con la presidenta en Palacio Nacional.

Castillo aclaró que, “además de las leyes en materia electoral, se aprobará la reducción de la jornada laboral a 40 horas y el tema de los jueces sin rostro”.

Miles de trabajadores y sindicatos marcharon hacia el Zócalo de la Ciudad de México para exigir ✊ la aprobación a la iniciativa de reducir la jornada laboral a 40 horas semanales⏰.#FórmulaNoticias con Juan Becerra Acosta (@juanbaaq). pic.twitter.com/NTAuuH6Yl4 — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) January 30, 2026

Cinco puntos clave

Destacaron cinco puntos centrales a discutir en esta legislatura.

Esto es, como la modificación de la jornada laboral de las 40 horas; un sistema para combatir la corrupción y la reforma para la revocación.

Igualmente, el fuero constitucional y la reforma electoral, entre otros.

Como se indica, se prevé que la jornada laboral de 40 horas sea incorporada en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo.

Ejecución

🚨 NO, No es Broma



CON LA NUEVA REFORMA LABORAL del Argentino Muerto de Hambre @JMilei , la gente trabajará 12 horas diarias. Mientras en el México de @Claudiashein se proyectan bajar las horas laborales a 40 y se aumenta el salario mínimo al 13%…



Que viva la Libertad… pic.twitter.com/8B6BolQKnA — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) December 19, 2025

Sin que esto implique una disminución de sueldos, salarios o beneficios, y prohíbe que los menores trabajen horas extra.

La implementación será progresiva: Una reducción de dos horas al año desde 2027 hasta alcanzar las 40 horas en enero de 2030.

El año 2026 servirá como periodo de adaptación para las empresas y los trabajadores.

Dos buenas noticias para el pueblo de México: el aumento al salario mínimo para 2026, que significa 154 por ciento de incremento al poder adquisitivo; alcanzará para dos canastas básicas.



También informamos la reducción gradual de la jornada laboral de 48 a 40 horas durante el… pic.twitter.com/XQwtguKXd4 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 4, 2025

Restricciones

La reforma también establece límites:

“La combinación de las horas normales de trabajo y las horas extras no podrá exceder, en ningún caso, las 12 horas diarias”.

Las horas extra seguirán siendo opcionales, con un pago de dos veces el salario –o tres en los primeros cuatro casos– y no contarán como parte de la jornada normal.