Sheinbaum llama a impedir una crisis humanitaria en Cuba

México pide conocer alcances de orden ejecutiva de Trump llamada «Abordar las amenazas a los Estados Unidos por parte del Gobierno de Cuba»

Regeneración, 30 de enero de 2025. La presidenta de México llamó a evitar una crisis humanitaria en Cuba tras la reciente orden ejecutiva de Trump que aplica aranceles a todo país que venda o suministre petróleo a la isla.

Al tiempo que Sheinbaum destacó desde Tijuana que por medio de Relaciones Exteriores pidió al gobierno de Estados Unidos precise los alcances de la orden ejecutiva.

Desde luego se busca evitar la imposición de aranceles a México, al tiempo que se sostiene la política de México de no intervención y de solidaridad entre pueblos.

Sheinbaum

Cabe destacar que la presidenta Claudia remarcó la posición histórica de México con relación a Cuba.

Recordó por ejemplo el relevante papel de México durante la crisis de los misiles en 1962, el voto de México en la Organización de Estados Americanos en favor de Cuba.

Así como distintas medidas, incluso Enrique Peña Nieto condonó deuda a la isla.

Pero sobre todo subrayó que se trata de apoyo humanitario y que los bloqueos económicos aparentemente son contra los gobiernos pero a quienes afecta es a los pueblos.

Cuba

Fuentes advierten que a la isla le quedan entre 15 y 20 días de petróleo debido a la presión de la administración Trump.

Se registran cortes de luz masivos de hasta 20 horas diarias en gran parte de la isla.

Para aliviar esto, el gobierno cubano ha extendido la exención de aranceles para la importación privada de plantas eléctricas.

Se espera que la entrada en operación de mil megavatios de energía solar instalados ayude a estabilizar parcialmente el sistema durante 2026.

A pesar del cerco económico, el Departamento de Estado mantiene canales abiertos para donaciones privadas de alimentos y medicinas.

Recientemente se anunció un envío de 3 millones de dólares en asistencia por desastre.

El gobierno chino ha expresado que continuará prestando apoyo y asistencia para superar las «dificultades actuales».

Ejecutivo

La orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 29 de enero de 2026 se titula formalmente «Abordar las amenazas a los Estados Unidos por parte del Gobierno de Cuba» (Addressing Threats to the United States by the Government of Cuba).

Establece un mecanismo para imponer aranceles punitivos a cualquier país que venda o suministre petróleo a la isla.

EEUU: "Cuba está a punto de colapsar"



El pueblo cubano saliendo a las calles para celebrar a José Martí, Fidel Castro y la Revolución que venció al imperio.



Viva Cuba Libre! Hasta la victoria siempre! 🇨🇺 pic.twitter.com/rEMamBlKW9 — Guille Vidal (@eltemagv) January 29, 2026

Trump califica a Cuba como una «nación fallida» y una «amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad de EE. UU.

El documento justifica estas sanciones alegando que Cuba se alinea con actores hostiles como Rusia, China, Irán, Hamás y Hezbolá, además de albergar instalaciones de inteligencia extranjeras.

Trump emitió un mensaje en sus redes sociales advirtiendo que el flujo de petróleo y dinero hacia La Habana será «cero».

E incluso instó al régimen a «llegar a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde».

Respuesta

«Acto de Guerra» y Chantaje. El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, condenó la orden ejecutiva como un «acto brutal de agresión» que amenaza con someter al pueblo a condiciones de vida extremas.

Además, acusó a Washington de recurrir al «chantaje y la coerción» para forzar a terceros países a sumarse a una política de bloqueo universalmente rechazada.

Al tiempo que el presidente Miguel Díaz-Canel respondió que «nadie nos dicta qué hacer» y reafirmó la independencia de la isla.

Asegurando que EE. UU. carece de moral para cuestionar el modelo político cubano mientras convierte las vidas humanas en negocios.