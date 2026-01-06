Se desvanece Cártel de los Soles en acusación a Maduro

A cartel de los Soles se le describe más bien como una cultura o tradición corrupta y cuya designación es producto de habla popular

Regeneración, 6 de enero de 2026. En redes destacan que el Cártel de los Soles no aparece señalado como una estructura formal en el acta de acusación contra Nicolás Maduro.

Se contrasta además, que el dicha acusación ante la Corte de Nueva York, solo se refiere en dos ocasiones a dicho cártel, como vox populi, no como realidad.

Soles

Cabe destacar que se indica en portales que Estados Unidos elimina así la tesis de que el Cartel de los Soles sea una organización real.

Por ejemplo, tal como indicó The New York Times.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos no sustentó ante la Corte una de las afirmaciones utilizadas en los últimos años contra Nicolás Maduro.

Según reveló The New York Times, el Departamento de Justicia de Estados Unidos modificó la acusación penal presentada contra Maduro donde se le acusa de conspirar para el tráfico de drogas.

Fechas

Cabe destacar que se subraya que la acusación formal de que Maduro era líder de una organización criminal ante un gran jurado data de 2020, donde el grupo es citado 20 veces.

En julio de 2025, el Departamento del Tesoro clasificó a tal organización como terrorista, misma acción que tomó el Departamento de Estado.

Sin embargo en la acusación presentada tras captura de Maduro dice que “Cártel de los Soles” haría referencia a un término popular para dinero del narcotráfico, inventado en Venezuela.

Dice

Sin embargo otras versiones indican que por “Cártel de los Soles” también se entiende un grupo de militares venezolanos que traficaron toneladas de cocaína durante un programa de la CIA.

Esto, entre los 80s y 90s, es decir, antes de la llegada del chavismo al poder.

Ahora en la acusación formal sólo se menciona al cártel en dos ocasiones y se refiere a que Maduro y Hugo Chávez “participaron, perpetuaron y protegieron” este sistema de clientelismo.

Al tiempo que según la acusación, se habla del nombre a partir de las medallas que portan los militares de alto rango en Venezuela.