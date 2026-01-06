Recortan vacunas pediátricas sugeridas en EE.UU

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) reduce de 18 a 11 las vacunas pediátricas recomendadas en EE.UU

Regeneración, 6 de enero 2026– Este lunes, el Gobierno estadounidense modificó el calendario federal de vacunas pediátricas en los Estados Unidos, y dejó de recomendar que toda la infancia sea inmunizada contra seis enfermedades, entre ellas la influenza o gripe común.

Informe

El anuncio fue realizado por el Departamento de Salud, encabezado por el escéptico en vacunas, Robert F. Kennedy Jr.

Este es un cambio significativo después de años de recomendaciones respaldadas por la ciencia.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) cambiarán sus recomendaciones.

De ahora en adelante, las vacunas contra la hepatitis A, B y la enfermedad meningocócica solo se administrarán a individuos con alto riesgo o bajo consejo médico, en lugar de ser práctica estándar.

Enfoque

La agencia ya había propuesto este mismo enfoque para las vacunas contra la covid-19. Esta decisión se produce como resultado de la instrucción del presidente Donald Trump.

El mandatario pidió que las autoridades sanitarias evalúen el calendario de vacunación en Estados Unidos en comparación con otros países.

«Después de una revisión exhaustiva de la evidencia, estamos alineando el calendario de vacunación infantil de Estados Unidos con el consenso internacional.

A la vez que fortalecemos la transparencia y el consenso informado.

Esta decisión protege a los niños, respeta a las familias y reconstruye la confianza en la salud pública», declaró Kennedy.

Críticas

Sin embargo, profesionales de la medicina y la salud pública ya están criticando esta reforma.

Entre ellos, se encuentra Sean O’Leary, quien preside el Comité de Enfermedades Infecciosas de la Academia Estadounidense de Pediatría.

El médico afirmó que «el calendario de vacunación infantil es una de las herramientas más investigadas que tenemos…

…para proteger a los niños de enfermedades graves, a veces mortales».

Consideraciones

Continuó diciendo que los países consideran cuidadosamente las recomendaciones de vacunas, basándose en el nivel de enfermedades en su población y sus sistemas de salud.

«No se puede simplemente copiar y pegar la salud pública, y eso es lo que parecen estar haciendo aquí”, afirmó O’Leary.

«Literalmente, la salud y la vida de los niños están en juego”.

«Abandonar las recomendaciones sobre las vacunas que previenen la gripe, la hepatitis y el rotavirus…

…y cambiar la recomendación sobre el VPH sin un proceso público para sopesar los riesgos y los beneficios…

…provocará más hospitalizaciones y muertes evitables entre los niños estadounidenses”, aseguró Michael Osterholm, del Vaccine Integrity Project, basado en la Universidad de Minnesota.