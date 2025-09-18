Se eleva a 31 fallecido por ébola en el Congo

Se eleva a 31 fallecidos por ébola en el Congo

48 personas con prueba positiva de ébola en Kasai, República Democrática del Congo. Seguimiento epidemiológico a más de 900 personas

Regeneración, 18 de septiembre 2025– El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Ghebreyesus, informó la muerte de 31 personas en República Democrática del Congo (RDC) por el brote de ébola.

Mismo, declarado hace dos semanas en la provincia de Kasai (centro), que deja también 48 casos registrados.

«Hasta el momento, se han notificado 48 casos confirmados y probables, y 31 personas han fallecido.

Felicito al Gobierno, al Ministerio de Salud y a las instituciones de RDC por su liderazgo en esta respuesta.

Suministro médico

Años de inversión y experiencia están dando sus frutos», ha declarado Tedros durante una rueda de prensa.

Tras ello, ha informado que se han entregado a las autoridades más de 14 toneladas de equipo y suministros médicos, además de 48 expertos.

Las autoridades han registrado más de 900 contactos a los que se les está dando seguimiento y vacunación, como parte de una campaña de inmunización.

La OMS también ha colaborado con el establecimiento de un centro de tratamiento de la enfermedad con 48 camas, y que ya cuenta con 16 pacientes de ébola.

Anticuerpos

Asimismo, ha enviado anticuerpos a los centros de tratamiento de Bulape, donde hasta 14 pacientes se encuentran recibiendo el tratamiento.

Tedros ha informado igualmente de que el martes se recuperaron los dos primeros pacientes.

Por último, ha recordado el llamamiento realizado por la OMS para recaudar 21 millones de dólares (unos 18 millones de euros)…

…de apoyo a la respuesta de RDC contra la enfermedad, y ha instado a los donantes a realizar inversiones para «salvar vidas» y detener el brote.

Brotes

RDC ha tenido 15 brotes de ébola desde 1976, siendo el más mortal el de 2018 y 2020, con 3.481 casos, 2.299 muertes y 1.162 supervivientes.

El último brote se notificó en abril de 2022 en la provincia noroccidental de Ecuador, que fue controlado en menos de tres meses.

La provincia de Kasai ya se vio afectada por brotes en 2007 y 2008, siendo el más mortífero el de 2007, con más de 260 casos y 187 muertes.