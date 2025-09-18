Banderazo Sheinbaum: Inicia otra de tren Querétaro-Irapuato

Doble vía de pasajeros, velocidades máximas de entre 160 y 200 kilómetros/h. Unir Querétaro-Celaya-León-Salamanca: Sheinbaum

Regeneración, 18 de septiembre de 2025. La presidenta Sheinbaum subrayó el banderazo de inicio de la construcción del Tren Querétaro-Irapuato.

Y es que en videoconferencia el secretario de Infraestructura, Comunicaciones yTransportes, Jesús Esteva, desde Apaseo el Grande, Guanajuato, inició los trabajos al cuarto tramo que se está construyendo.

Mismo que va de Querétaro a Irapuato, con 108 kilómetros.

Cabe destacar que tanto Mauricio Kuri gobernador de Querétaro así como la gobernadora de Guanajuato Libia García estuvieron también en videoconferencia y agradecieron la obra.

Tecnología

Por otra parte, Andrés Lajous, explicó técnicamente, en su calidad de director de la Agencia Reguladora de Transporte Ferrviario.

Dijo que este tramo que va de Querétaro hasta Irapuato y empezando la obra en los primeros 30 kilómetros:

Además, detalló vías dedicadas de pasajeros, en este caso es una doble vía de pasajeros, con velocidades máximas de entre 160 y 200 kilómetros por hora, y estaciones principales y secundarias.

Va a tener, en términos constructivos:

2 viaductos con soluciones específicas para, sobre todo, interactuar con la industria y con el servicio de carga ferroviaria.

9 pasos superiores vehiculares, esto es lo que permite que las calles que hoy existen puedan cruzar la vía, porque la vía va completamente segregad.

Acompáñanos a dar el banderazo a la construcción del tren de pasajeros Querétaro-Irapuato. La transformación avanza. https://t.co/X35qKmifxh — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 18, 2025

Lo cual le da características de seguridad, operación y velocidad de un servicio de pasajeros que puede llegar hasta 200 kilómetros por hora.

Además con más o menos 2 millones de personas beneficiadas en total.

Por ejemplo, dijo, con una demanda estimada entre estas estaciones, específicamente de Apaseo el Grande, con el recorrido hasta la Ciudad de México de, al menos al día, 30 mil personas.

Se van a generar mil 518 empleos directos y 8 mil 255 empleos indirectos.

Detalles

Entre otras cuestiones citó 15 estructuras, la mayoría puentes ferroviarios y también obras de drenaje.

También están consideradas todas las condiciones hidrológicas de la zona incluyendo lluvias extremas.

Al tiempo que precisó la existencia de tramos largos con 2 vías de carga, precisamente porque es una zona industrial muy activa en Guanajuato, saliendo de Querétaro.

«Vale la pena recordar que este recorrido, que estamos marcando ahorita con el inicio de obra de 30 kilómetros que conecta a Querétaro con Apaseo el Grande, es el inicio de un recorrido hasta Irapuato».

Banderazo

Tras el banderazo formal Sheinbaum subrayó el rescate de los tres de carga y pasajeros.

«Tren México-Querétaro. Ya se licitó Querétaro-Irapuato e hicimos los estudios y tomamos la decisión de que el tren llegue también a León, Guanajuato».

El Tren Querétaro-Irapuato tendrá cuatro estaciones y dos terminales: Querétaro, Apaseo el Grande, Celaya, Villagrán/Cortázar, Salamanca e Irapuato.

Al tiempo que la presidenta dijo que «hay que recordar que es con la Cuarta Transformación que se recuperan, renacen, reviven, los trenes de pasajeros».

«No hay que olvidar que México, durante decenas de años, construyó vías para trenes de pasajeros y en unos cuantos años el neoliberalismo acabó con ellos».

Además, recalcó al personaje de Zedillo en la privatización de los trenes.

«.., hablando de Zedillo, fue quien privatizó los trenes de carga y de pasajeros. La idea es “que iban a renacer los trenes de pasajeros”».

«Se quedaron los trenes de carga concesionados principalmente a dos empresas y los trenes de pasajeros desaparecieron; el único que quedó fue el turístico de Chihuahua a Sinaloa, “El Chepe”».

AMLO

Con el Presidente López Obrador se construyen más de mil 500 kilómetros de trenes de pasajeros; el Tren Maya; el Interoceánico, que es de carga y de pasajeros.

Y nosotros tenemos el objetivo de construir el México-Nuevo Laredo y México-Nogales; vamos avanzando ya México-Querétaro… Ah, bueno: México-Nuevo Laredo, México-Nogales, México-Pachuca.

El AIFA, México-AIFA, se inaugura este diciembre; Pachuca y Querétaro en el 2027, y los siguientes tramos se van a ir desarrollando.

El próximo año hay un presupuesto importante para trenes también, para continuar estos trenes.

Veracruz Sheinbaum

En Apaseo el Grande, con mi compañero Jesús Esteva, equipos @SICTmx, #ARTF, la Gobernadora @LibiaDennise, el Gobernador @makugo y constructora, nos enlazamos con la Presidenta @Claudiashein a la #MananeraDelPueblo para el banderazo de inicio de obra del Tren Querétaro-Irapuato🚅 pic.twitter.com/AMXLCOyxSm — Andrés Lajous (@andreslajous) September 18, 2025

Por otra parte, la presidenta dijo sobre la vía de carga del México-Veracruz, estamos trabajando para que pueda haber también una corrida de trenes de pasajeros.

De tal manera que quede conectado nuevamente todo el país con los trenes de pasajeros – subrayó.

Esto nunca hubiera ocurrido si no llega un cambio al país.

No olvidemos que Zedillo privatizó los ferrocarriles y después se fue a trabajar, cuando acabó el gobierno, como asesor de una de las empresas: Kansas…»

«…, que hoy fue vendida a una empresa de Canadá. Pero no olvidemos que Zedillo, después de privatizar, se fue a trabajar a una de las empresas….»

«… a las cuales le regaló la concesión de las vías de tren»..

Y asentó para finalizar: «Bueno, este es el renacimiento, sigue el renacimiento del tren de pasajeros».