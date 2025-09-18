Conclusiones clave de la reunión entre Trump y Starmer

Trump y Starmer muestran frentes unidos mientras discuten sobre Ucrania, la OTAN, el comercio, Gaza y otros temas internacionales

Regeneración, 18 de septiembre 2025– Al concluir un viaje de tres días al Reino Unido, Trump proyectó un frente unido con Starmer en una variedad de temas y enfatizó la alianza entre los dos países a pesar de las tensiones recientes.

Trump habló con los periodistas junto a Starmer el jueves, elogiando la hospitalidad que recibió en Gran Bretaña.

President Trump ended his state visit to the UK by meeting with Prime Minister Keir Starmer. The two get along well and signed a technology deal, but the president’s comments about the wars in Ukraine and Gaza stood out.



On Putin: “He’s let me down. He’s really let me down.”



Por su parte, Starmer declaró a Estados Unidos y al Reino Unido “primeros socios” en comercio, defensa y tecnología.

Algunos países europeos se han sentido irritados por las políticas comerciales de Trump y su vacilante compromiso con Ucrania en su guerra con Rusia.

A continuación se presentan algunas conclusiones clave de la conferencia de prensa entre Trump y Starmer:

Decepción

El presidente estadounidense volvió a decir a los periodistas que no esperaba que la solución del conflicto entre Rusia y Ucrania fuera tan difícil.

Expresó su decepción hacia el presidente ruso, Vladimir Putin.

«Pensé que sería más fácil debido a mi relación con el presidente Putin, pero me ha decepcionado. Realmente me ha decepcionado», dijo Trump.

Por su parte, Starmer subrayó que el Reino Unido lidera una llamada coalición de países dispuestos a ayudar a Ucrania a defenderse de la invasión rusa.

«Hemos discutido hoy cómo podemos construir nuestras defensas, apoyar más a Ucrania y aumentar decisivamente la presión sobre Putin…

…para lograr que acepte un acuerdo de paz que sea duradero», dijo el primer ministro del Reino Unido.

Gaza

Con respecto a la destrucción en Gaza , Trump invocó repetidamente el ataque de Hamás del 7 de octubre al referirse a la crisis.

Incluso cuando se le preguntó específicamente sobre la destrucción sistemática por parte de Israel de lo que queda de la ciudad de Gaza, Trump volvió al 7 de octubre.

“¿Entiendes lo del 7 de octubre, uno de los peores días en la historia de la humanidad?”, dijo.

Trump dijo que uno de sus “pocos desacuerdos” con Starmer es sobre la promesa del Reino Unido de reconocer un estado palestino .

Pero el primer ministro del Reino Unido recibió una palmadita literal en la espalda del presidente de Estados Unidos cuando condenó a Hamas.

Ninguno de los líderes denunció las políticas israelíes contra los palestinos.

Trump, que lleva meses diciendo que el fin de la guerra en Gaza podría estar cerca, reiteró esa afirmación.

“Estamos trabajando arduamente en Israel y Gaza”, dijo. “Todo lo que está sucediendo allí es complejo, pero se resolverá. Todo se hará correctamente”.

OTAN

Considerado durante mucho tiempo un escéptico respecto de la alianza militar de la OTAN, Trump elogió al bloque y a su jefe, Mark Rutte, por aumentar el gasto militar.

«Quiero agradecer a la OTAN y a nuestro maravilloso jefe de la OTAN, que realmente ha trabajado muy duro, Mark, por el trabajo que han realizado», dijo Trump.

Expresó su aprecio por el compromiso del bloque de aumentar el gasto militar de sus miembros al cinco por ciento de su respectivo producto interno bruto (PIB).

«Estamos enviando muchas armas a la OTAN», dijo Trump.

«La OTAN está financiando esas armas en su totalidad, pero las estamos enviando y estamos haciendo un excelente trabajo para conseguirles lo que necesitan, y agradecemos que se ocupen de ellas».

La OTAN tiene un tratado de defensa mutua, lo que significa que un ataque a cualquiera de sus miembros se considera un ataque a todos.

Regreso a Bagram

El presidente estadounidense volvió a criticar la caótica retirada de Afganistán en 2021 bajo el mandato de su predecesor, Joe Biden.

Pero aunque esta vez repitió sus críticas a la retirada, insinuó un posible acuerdo con los talibanes para que el ejército estadounidense regrese a la base aérea de Bagram en Afganistán.

“Estamos tratando de recuperarla, por cierto”, dijo Trump sobre la base.

Bueno, eso podría ser una noticia de última hora. Estamos intentando recuperarla porque necesitan cosas de nosotros.

Queremos recuperar esa base. Pero una de las razones por las que la queremos es que, como saben, está a una hora de donde China fabrica sus armas nucleares.

Estados Unidos no ha reconocido al gobierno talibán que llegó al poder tras la retirada militar estadounidense del país.

Desde que los talibanes tomaron el poder , Washington también ha impuesto duras sanciones contra Kabul.