Se investigará lo ocurrido en Tamaulipas; ya no rige la máxima de “mátalos en caliente”: AMLO

El presidente AMLO destacó que si algo se caracteriza su gobierno es en el respeto a los Derechos Humanos y se investigará a fondo la muerte de los jóvenes en Tamaulipas.

RegeneraciónMx, 1 de marzo de 2023. El presidente Andrés Manuel López Obrador habló de lo ocurrido con la muerte de varios jóvenes en Tamaulipas de manos del Ejército Mexicano y detalló que, a propuesta del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresensio Sandoval, la Comisión Nacional de Derechos Humanos investigará los hechos.

El mandatario mexicano detalló que en esta administración ya no rige la máxima de “mátalos en caliente”, como ocurrió en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón.

Al referirse a los hechos ocurridos este fin de semana, el presidente AMLO dijo que debe quedar claro que este no es el gobierno de los ex panistas, cuando lo único que hacían era violar los derechos humanos.

“Aquí se respetan los derechos humanos en verdad, no es como en el tiempo del narco estado bajo Fox y Calderón. Y no estoy inventando nada, es lo que salió y sigue saliendo en el juicio de Genaro García Luna”, apuntó el presidente AMLO.

En su conferencia, dijo que no se va a ocultar nada, “no somos iguales”, porque no se repetirá en este sexenio lo que ocurrió en torno a la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, donde se ocultaron las cosas. “No somos iguales, no ocultar nada, siempre hablar con la verdad. No mentir, ese es el escudo para todos estos conservadores corruptos, hipócritas. Eso nos da autoridad moral. Si no, no resistieramos»

AMLO agregó que es necesario hacer la investigación y hay que convencer, no imponer . Eso es lo que se tiene que investigar para que no se lucre con estos hechos y mucho menos con el dolor humano.

“¿Ustedes creen que a estos periodistas mercenarios les importa el dolor de los familiares de las víctimas, de los que pierden la vida con la violencia?. No, lo vimos cuando la pandemia, se frotaban las manos porque querían que muriera más gente para exhibirnos, para decir el gobierno es un fracaso”, señaló el presidente AMLO.

