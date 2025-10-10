Se mantienen remanentes de sequía en 18 entidades

Sequía: Campeche: 51% , Coahuila 45% ,Chiapas: 43.1% , Guerrero: 19.3%, Oaxaca: 38.7% Quintana Roo: 74% con sequía anormalmente seco a severa

Regeneración, 9 de octubre de 2025. En redes destacan que la seca disminuye en México, pero 18 estados siguen con afectaciones conforme al Monitor de Sequía de la Conagua.

Cabe destacar que se indica que regiones del norte, sureste y la Península de Yucatán continúan mostrando condiciones anormalmente secas a sequedad excepcional (D1 a D4).

Sequía

A nivel nacional, el porcentaje de territorio afectado bajó a 7.6%, una mejora de 1.7 puntos porcentuales respecto a mediados del mes pasado.



Al 30 de septiembre, las entidades con afectaciones son, Baja California: 8.6% anormalmente seco a severa.

Además, Campeche: 51% anormalmente seco a severa y Coahuila de Zaragoza: 45% anormalmente seco a extremo.

En tanto que Chiapas: 43.1% anormalmente seco a severa y Chihuahua: 20.4% anormalmente seco a severa.

Al tiempo que en Durango: 3.3% anormalmente seco y Guerrero: 19.3% con seca anormalmente seco a moderada.

Jalisco: 11% con sequía anormalmente seco a moderada, Michoacán: 12.4% anormalmente seco a moderada y Nuevo León: 12.2% anormalmente seco.

Por otra parte, Oaxaca: 38.7% anormalmente seco a moderada y Quintana Roo: 74% anormalmente seco a severa.

En tanto que en Puebla: 14.8% con sequía anormalmente seco y Sonora: 38.5% con sequía anormalmente seco a severa.

Para Tabasco, 79.5% con sequía anormalmente seco a severa, Tamaulipas: 22.2% anormalmente seco y Veracruz: 34.5% con sequía anormalmente seco a moderada.

En tanto que Yucatán se mantiene con 29.8% con sequía anormalmente seco a severa.

Vientos

Por otra parte se destaca que 14 entidades están libres de afectación.

Se trata de Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México y Morelos.

Además de Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas.

Con el inicio de la temporada de frentes fríos, las autoridades esperan que la tendencia a la recuperación continúe, se indica.