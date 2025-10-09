Tráfico de agua y corrupción de servidores se perseguirá por oficio

De dos y diez años de prisión a quien traslade agua nacional para lucro sin contar con la autorización o permiso de autoridad competente

Regeneración, 9 de octubre de 2025. Sheinbaum presentó una iniciativa de Ley General de Aguas, donde se establece se perseguirán de oficio el tráfico de agua.

Así como la corrupción de servidores públicos. Las penas por cometer estos delitos rondan entre uno y doce años de prisión y las multas en más de 300 mil pesos

La Cámara de @Mx_Diputados ya recibió el Proyecto de Decreto de nuestra Presidenta @Claudiashein por el que se expide la Ley General de Aguas y se reforma la Ley de Aguas Nacionales y ya fue publicada en la Gaceta Parlamentaria: https://t.co/3QERHoYZkk.

El agua es un derecho y… https://t.co/LuhoVlhEPe pic.twitter.com/O8W6ULGBe6 — Efraín Morales López (@Efrainmoralesl) October 9, 2025

Agua

Por otra parte, en redes subrayan que la propuesta de Ley General de Aguas (LGA) busca establecer un catálogo de delitos hídricos que sancionen el tráfico de agua.

Así como la alteración de cuerpos de agua y la corrupción de personas servidoras públicas para obtener permisos y concesiones.

Como se indica asimismo, delitos que serán perseguidos de oficios de acuerdo a la iniciativa.

E incluso se establece entre dos y diez años de prisión “a quien traslade aguas nacionales con fines de lucro sin contar con la autorización o permiso expedidos por la autoridad competente”.

Bajo el liderazgo de nuestra Presidenta @Claudiashein, en Conagua impulsamos transparencia y ordenamiento en las concesiones para asegurar un manejo justo y responsable del agua.



Porque el agua no es una mercancía: es un derecho de las y los mexicanos. 🇲🇽 #AccionesConagua pic.twitter.com/dOzCmPb93C — Conagua (@conagua_mx) October 9, 2025

Similar para quien “altere, desvíe u obstruya los cauces, vasos, corrientes o flujos de aguas nacionales”.

E incluso, que afecte o ponga en peligro la vida de personas y/o ecosistemas vitales. Las multas para ambos delitos ascienden a más de 100 mil pesos.

El proyecto de ley también señala que la persona servidora pública que otorgue concesiones, prórrogas o registre títulos a cambio de un beneficio económico para sí o sus familiares, será castigada.

Estos, con entre dos a doce años de prisión y sanciones de hasta cuatro mil días multa.

El @GobiernoMX, mediante la Conagua y la @CNPC_MX, refuerza acciones de alertamiento y vigilancia de ríos, debido a los efectos de la #TormentaTropical #Raymond y otros fenómenos meteorológicos.



Más información en: https://t.co/bVbEIFxUIz pic.twitter.com/23GgAODYXZ — Conagua (@conagua_mx) October 9, 2025

Asimismo, penaliza a la persona que solicite dichos trámites mediante el ofrecimiento o entrega de dádivas con entre uno a doce años de prisión y hasta tres mil días multa.

Artículos

Otro de los artículos prevé entre uno y nueve años de prisión a quien modifique o altere las instalaciones, equipos o dispositivos de medición de volúmenes del agua.

Lo anterior, con la finalidad de simular un menor consumo al realizado y así obtener un beneficio económico.

“Se fortalece el procedimiento para detectar usos irregulares del agua y el incumplimiento de obligaciones…»

«…, así como el régimen de sanciones para inhibir este tipo de conductas”.

El @GobiernoMX, a través de la Conagua, trabaja para poner fin al uso irregular del agua.



Aprovechar el agua de ríos, lagos o pozos sin permiso es ilegal. Hagamos un uso justo y responsable de este recurso, porque el agua es un derecho, no una mercancía. #AccionesConagua pic.twitter.com/Ocxggbqkjy — Conagua (@conagua_mx) October 9, 2025

También busca regular el uso y aprovechamiento del agua para garantizar el acceso de uso humano, mediante regulaciones a las concesiones y definiciones de conceptos.

Esto es, como la Responsabilidad Hídrica, y mayores atribuciones para que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) vigile y erradique los usos irregulares de este recurso.

“’La Comisión está facultada para emitir las medidas necesarias y los acuerdos específicos, de carácter transitorio o permanente, para atender situaciones de emergencia, escasez y sobreexplotación…»

«.., así como para garantizar la seguridad hídrica”, establece el proyecto, además que será la encargada de autorizar la reasignación de volúmenes de agua.

Cabe destacar que dicha Ley de agua será discutida y en su caso aprobada por el legislativo.