Secretario Sandoval se defiende de reportaje de Loret, “casa no costó millones”

El titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval habló del caso de su casa comprada y que los medios aliados a la oposición replicaron como nado sincronizado.

RegeneraciónMx, 18 de mayo de 2023.- El titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval dio su versión sobre el presunto caso de conflicto de interés al adquirir un departamento en el fraccionamiento Bosques del Real.

El secretario señaló que lo compró al inicio de la actual administración, subrayando que la versión no dice que la compra se hizo cuando la propiedad estaba en obra gris.

“Tenía como once años que había sido construido y por algunas circunstancia los dueños no habían hecho los acabados, es la oportunidad que tuve para adquirirlo en ese precio. No es cierto que cueste 30 millones de pesos. Lo adquirí con un préstamo del Banco del Ejército. Para que le den ese préstamo necesita estar valuado, fue valuado en 9.8 algo así, el precio del valuador por las condiciones, y el precio que se manejó fue de 9 millones”, detalló.

“No tuve contacto con la persona dueña sino con los agentes inmobiliarios, hicimos la negociación hasta el día de firmar las escrituras tuvimos contacto con la persona”, explicó.

Empresa no ha ganado contratos en el gobierno más que uno: Sandoval

El general explicó que la empresa proveedora de la Sedena sólo ha obtenido un contrato después de que él adquirió la propiedad aunque ha participado varias veces en las licitaciones, las cuales no ha alcanzado porque se buscan los precios más bajos y se realizan con personal de la Secretaría de la Función Pública.

Incluso puntualizó que en el contrato que obtuvo “fue penalizado porque no cumplió con lo que tenía que hacer en la entrega de bienes más de 16 millones de pesos por no cumplir con lo que estaba contratado. Es la última vez que ha ganado”.