Binomios caninos ubican 1.5 toneladas ilícitas en Mazatlán

Puerto de Mazatlán: Destapan doble fondo en tractocamión con el auxilio de rayos x y binomios caninos. Lo incautado vale 426 millones

Regeneración, 15 de septiembre de 2025. En redes destacan que se incautaron 1.5 toneladas de metanfetaminas con el puerto de Mazatlán Sinaloa.

Al tiempo que se destaca en el boletín oficial que destaca el resultado labores de vigilancia, verificación y control, en la terminal de Transbordadores.

Personal de la Unidad Naval de Protección Portuaria de #Mazatlán, aseguró 1.5 toneladas de metanfetaminas ocultas en un tractocamión, distribuidas en 494 paquetes y seis bolsas.



Con esto se logró una afectación económica de más de 426 millones de pesos y se…

Y es que se narra la acción de elementos de la Marina en coordinación con Defensa, Guardia Nacional, Protección Ciudadana y Fiscalía federal.

Mismas que aseguraron un tractocamión acoplado a una caja que transportaba oculto en un doble fondo paquetes con posible metanfetamina.

Ello, con un peso aproximado de 1.5 toneladas. Además, se subraya que lo ocurrido cuando:

«… efectivos de la Unidad Naval de Protección Portuaria de Mazatlán, al inspeccionar un tractocamión con equipo de rayos “X”…»

«… y con apoyo de tres binomios caninos, detectaron un doble fondo donde se encontraron 494 paquetes y seis bolsas…»

«… que contenían una sustancia con las características de la metanfetamina, con un peso aproximado de 1.5 toneladas».

Seguidamente el documento de Seguridad dice que lo anterior, lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará la carpeta de investigación del caso.

Al tiempo que se precisa que este aseguramiento representa una afectación económica a la delincuencia organizada de 426 millones 496 mil pesos.

Además, se evitó que más de 1.5 millones de dosis llegaran a manos de los jóvenes.

«Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para impedir que sustancias ilícitas lleguen a las calles», puntualiza el comunicado.