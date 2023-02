Selección Mexicana: Presentan a Diego Cocca como el nuevo DT

La Federación Mexicana de Futbol regresó a lo mismo, las formas de siempre fueron el foco de la presentación de Diego Cocca como técnico del Tricolor.

RegeneraciónMx, 10 de febrero 2023. Lo que se vendió como un cambio de fondo terminó por ser más de lo mismo en el Selección Mexicana de Futbol ya que ahora, se dio a conocer que Diego Cocca será el técnico nacional.

En conferencia de prensa, el técnico argentino habló de lo que busca y hará al frente del timón de la selección que sufrió un fuerte revés en la pasada Copa del Mundo de Qatar 2022.

Ares de Parga y el director deportivo de las Selecciones Nacionales, Jaime Ordiales, revelaron los motivos por los que consideraron que el argentino es el ideal para tomar las riendas del Tri.

Según lo dicho por los directivos, el nuevo entrenador de la Selección Mexicana tiene un buen manejo de grupo, conoce al futbol mexicano a la perfección y todos sus equipos tienen un estilo de juego muy definido.

Por su parte, Diego Cocca se dijo estar emocionado por la oportunidad que se le presenta en su carrera, ya que está agradecido por todo lo que le ha dado el país en su vida profesional y personal, además de estar comprometido por ser el «elegido para hacer crecer a la Selección Mexicana».

“Es un privilegio y una posibilidad que no podía pasar por todo lo que me ha dado México. Me he sentido cómodo, conocí a la Comisión de Selecciones Nacionales y me di cuenta de que todos queremos lo mejor para México”, detalló Diego Cocca como nuevo entrenador del Tri.