Sentirse orgullosos de lo que han hecho: AMLO a legisladores de la 4T

AMLO realizó un acto de reconocimiento en Palacio Nacional. Acuden 330 legisladores de Morena, Verde y PT. Senador Monreal, ausente

Regeneración, 20 de diciembre de 2022. AMLO rebió este martes a diputados y senadores de su partido en compañía del secretario de Gobernación; Claudia Sheibnaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, así como el secretario de Relaciones Exteriores.

Así, en Palacio Nacional, Sheinbaum, nuevamente fue recibida por un grupo de simpatizantes quienes la recibierón con gritos de «¡presidenta, presidenta!».

AMLO

Y es que la reunión inició minutos después de las 12:30 horas de este martes y a ella acudieron cerca de 330 legisladores de Morena, Partido Verde y el Partido del Trabajo.

Esto, con la ausencia del coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal.

Así AMLO reconoció y pidió a los legisladores federales ser leales al proyecto de transformación que encabeza.

-“Éste es un acto de reconocimiento a ustedes, es un acto que implica como mujeres, hombres, ustedes legisladores hacen valer una palabra, un término, un concepto que es fundamental la lealtad».

Lo anterior dijo el presidente, no sin aclarar «no me refiero a la lealtad a las personas, a los dirigentes, a los políticos, la lealtad más importante es la que se profesa al pueblo».

Y, «al proyecto de transformación en beneficio del pueblo”, planteó.

Salón

Cabe destacar que AMLO realizó el evento en el Salón Tesorería agradecer su trabajo que incluyó la aprobación de la legislación en materia eléctrica, electoral y seguridad pública.

Esto es, tres de sus prioridades para la segunda mitad de su sexenio.

Además, los portales destacan que a dos años de que concluya su gobierno, AMLO pidió a los legisladores conducirse con lealtad.

Así como anteponer los principios antes que la eficacia política.

-“Ustedes han actuado de manera ejemplar, en ese sentido han actuado como mujeres, como hombres leales al proyecto, al pueblo»

Así les dijo AMLO a los legisladores y legisladoras de la 4T.

-«Deben de sentirse muy orgullosas, muy orgullosos porque lo que han hecho y van a seguir haciendo es ayudar a la gente pobre, eso es lo fundamental, eso es lo que debe guiarnos».

Ordenes

Por otra parte, el presidente dijo que: “Hay órdenes que no deben de cumplirse, instrucciones que no deben de llevarse a cabo…, cuando está de por medio el afectar una causa popular».

Inclusive, dijo, «he venido diciendo que cuando se tiene que optar entre la eficacia política y los principios no hay que titubear hay que irse del lado de los principios”.

Palacio

Así, llegaron a Palacio Nacional morenistas como Ignacio Mier, coordinador de los diputados federales de Morena; Yeidckol Polevnsky, diputada y expresidenta del partido.

Además de senadores como Armando Guadiana, quien recientemente fue nombrado coordinador de los comités de defensa de la cuarta transformación en Coahuila.

Esto es, la antesala de la designación como candidato de Morena para ese estado.

Finalmente sobre Monreal la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, piensa en la libertad:

-«Mi mayor respeto al senador, él decidió votar en contra pero yo opino igual que el presidente que no hay que expulsar a nadie, que todos tienen un espacio, hay libertad».

Así dijo, previo a su ingreso a la reunión con el presidente AMLO.