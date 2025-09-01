Sheinbaum atajará pensiones de lujo, esto se sabe

Casi 9 mil 500 pensiones electricistas de 100 mil y un millón de pesos. Otras 3 mil 504 con jubilación superior al sueldo de Sheinbaum

Regeneración, 1 de septiembre de 2025. Pensiones de lujo en México. El gobierno analiza reforma constitucional

El Gobierno de México busca poner fin a las pensiones millonarias de exfuncionarios del llamado «periodo neoliberal».

Son «ofensivas» para la población. El gobierno analiza una reforma constitucional para limitar estos pagos, anunció Claudia Sheinbaum.

La presidenta invitó a los pensionados que reciben estos beneficios a un acuerdo voluntario para ajustar sus ingresos.

Ofensivas

La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentó cifras que exponen la magnitud del problema:

Luz y Fuerza del Centro: Más de 14 mil 073 extrabajadores reciben un total de 28 mil millones de pesos al año.

De ellos, casi 9 mil 500 tienen pensiones de entre 100 mil y un millón de pesos; mientras que 3 mil 504 tienen una jubilación superior al sueldo neto de la Presidenta de México.

Por otra parte, en Pemex, más de 22 mil 366 jubilados reciben 24 mil millones de pesos anualmente.

Del total, 544 personas tienen una pensión superior al sueldo de la Jefa del Ejecutivo Federal por 1 millón 827 millones de pesos..

Asimismo hay 618 casos cuya pensión es mayor al monto anual bruto de las percepciones del director general de Pemex.

Constitución

“Estamos analizando incluso cambios constitucionales, porque hay algunas pensiones que son ofensivas para el pueblo de México, un millón de pesos, imagínense, mensuales»…

«… y además muchos trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, cuando fue liquidada por Calderón, que quedaron en el abandono…»

«…, mientras otros están recibiendo pensiones millonarias».

«Tanto Luz y Fuerza, como el caso de Pemex, estamos revisando otros casos también de pensiones millonarias de exfuncionarios de todo el periodo neoliberal”, destacó en La mañanera.

Sheinbaum

Por otra parte, se indica que el gobierno de Sheinbaum inició mesas de trabajo con el IMSS, el ISSSTE, el INDEP, Pemex, CFE, la Secretaría de Hacienda y Buen Gobierno.

Mismas que revisarán la legalidad de las pensiones. A través de convenios de colaboración con Renapo y registros civiles se actualizarán los padrones de pensión.

Además, se busca mejorar la transparencia y la coordinación con las autoridades estatales para tener un registro preciso de los jubilados y pensionados.

Sobornos

Por ello Sheinbaum se ha mostrado firme en su postura de cero impunidad y ha declarado que su prioridad es combatir la corrupción.

Además, garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera justa.

Ante sobornos a exfuncionarios de Pemex informó que la empresa pública del Estado tuvo conocimiento de las investigaciones desde el 3 de abril de 2024.

No obstante, Pemex realizó, desde 2020, acciones preventivas y de sanción.

“Es importante destacar que, de estas dos personas, Ramón Alexandro Rovirosa siempre ha sido una persona que se ha dedicado al sector privado…»

«…Mario Alberto Ávila Lizárraga trabajó en administraciones anteriores al Presidente López Obrador, en gobiernos previos como funcionario de Pemex…»

«…, incluso en Pemex se le inhabilitó por estar vinculado a proyectos y favorecer contratos de Oceanografía”, agregó.