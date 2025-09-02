Sheinbaum con 79% de aprobación revela Enkoll

El 68% de los entrevistados consideran que la situación en el país ha ido mejorando desde que inició el gobierno de Claudia Sheinbaum

Regeneración, 1 de septiembre de 2025. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llegó a su primer informe de gobierno con un 79% de aprobación.

Esto es, según datos de la casa encuestadora Enkoll para El País y W Radio.

Y es que representa 9 puntos porcentuales arriba de lo que reportó la encuesta nacional de Buendía & Márquez para El Universal la semana pasada, que mencionó que el 70% aprueban su gestión.

Por otra parte, se indica que en comparación con su antecesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador tuvo una aprobación de 73% para su Primer Informe de Gobierno en septiembre del 2019.

Lo cual desde luego demuestra un sólido apoyo al proyecto de nación que encabeza la presidenta, tal como reporta Contrapunto.mx

Estable

A la par, el 68% de los entrevistados consideran que la situación en el país ha ido mejorando desde que inició el gobierno de Sheinbaum.

Además esto representa dos puntos porcentuales arriba en contraste con julio del 2025, donde el 66% hizo la misma valoración.

Los datos anteriores se suman al 65% que valoran como mejor de lo que esperaban el desempeño de la presidenta.

E incluso el 63% que opina que el inicio del gobierno de Sheinbaum es mejor de lo que fue el inicio del periodo de AMLO.

Logros

El 40% perciben que el mayor logro de la actual administración es en torno a los apoyos sociales.

E incluso el 7% ve una mejora en la economía, mientras también se destaca la relación con Donald Trump y los proyectos de infraestructura, ambas del 4%.

Se complementa con un 61% que considera que las acciones del gobierno para reducir la pobreza y la desigualdad son muy buenas.

Por otra parte, un 52% lo percibe de igual manera para combatir la inseguridad en el país y un 47% para combatir la corrupción.

En materia económica, se destaca que de marzo del 2025 para septiembre del presente año, se ha pasado del 20 a 16 en percepción de problemas económicos como la mayor dificultad.

Finalmente el 51 considera que el mayor problema del país es la inseguridad.