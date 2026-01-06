Sheinbaum Celebra el Día de Reyes en Palacio Nacional



Llegaron los Reyes Magos a “La mañanera”: Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Cuál va a ser su mensaje para los niños de regreso a clase? Preguntan niñas y niños en la mañanera

Regeneración, 6 de enero de 2026.– ¡Qué onda con la mañanera de hoy! Palacio Nacional se llenó de risas, peques e invitados de lujo: los Reyes Magos.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió a hijas e hijos de periodistas para partir la rosca. Entre juguetes y fotos, la mandataria soltó una noticia que aliviana el bolsillo de las familias mexicanas.

Regalos que sí ayudan al bolsillo

«Van a tener una beca para útiles y uniformes escolares», afirmó Sheinbaum ante la mirada atenta de los niños. Este apoyo único anual será de 2,500 pesos por cada estudiante de primaria, desde primero hasta sexto grado.

La neta, es un respiro para quienes apenas van saliendo de los gastos de diciembre. Las asambleas para este apoyo arrancarán en febrero.

La niñez toma el micrófono

Obvio, la curiosidad infantil no perdonó. Ivana, de 3º A, cuestionó directo a la Presidenta: «¿Por qué quitaste los dulces?».

Con mucha paciencia, la mandataria explicó los riesgos de la diabetes. «En la escuela, comida saludable», sentenció Sheinbaum, defendiendo su programa «Vive saludable, vive feliz».

Julián, otro pequeño asistente, le regaló un libro huichol. «A mí también me tocó un regalo de Reyes», celebró la Presidenta con emoción.

El grupo de música Kumaltik se hizo presente para celebrar con el resto de los asistentes.

Cifras que marcan la diferencia

El presupuesto para el bienestar no es cualquier cosa. Este 2026, el Gobierno Federal dedicará un billón de pesos a los derechos del pueblo.

Es una lana histórica para blindar la educación y la salud de nuestra gente. «Por el bien de todos, primero los pobres», soltó la Presidenta para dejar clara la prioridad.

La meta es ambiciosa: 22.8 millones de becados, lo que significa que el padrón creció un 216% para que nadie se quede fuera.

Además, el programa «La Escuela es Nuestra» tiene asignados 26 mil millones de pesos para darle una manita de gato a 78,923 planteles.

La logística está en marcha. Ya arranca la entrega de más de un millón de tarjetas de la Beca Rita Cetina para secundaria. Y para los compas de Michoacán, viene la Beca Gertrudis Bocanegra, un apoyo especial para el transporte de quienes estudian el nivel superior.

Educación y salud como prioridad

El programa La Escuela es Nuestra llegará a 78,923 planteles en todo el territorio nacional. Servidores de la Nación visitarán las aulas de enero a marzo para organizar las asambleas.

«Nuestro interés es la educación y que tengan lo suficiente», subrayó Sheinbaum Pardo. También anunció la creación de canchas de futbol para fomentar el deporte rumbo al Mundial.

Al final, entre Melchor, Gaspar y Baltasar, la rosca circuló por todo el salón. Fue una jornada diferente, más humana y enfocada en quienes heredarán este país.