Ucrania: Avanzan preparativos multinacionales para alto al fuego

EE.UU y 35 aliados de Ucrania: Fuerza por aire, mar y tierra. Tranquilidad al día siguiente del alto el fuego y lejos de la línea de contacto

Regeneración, 6 de enero de 2025. En redes destacan las reuniones para un eventual cese el fuego en Ucrania. Esta vez se trata de una reunión entre EE.UU, Ucrania y los aliados de Ucrania.

Se trata de avanzar la agenda de seguridad por medio de una fuerza multinacional de paz, con las particularidades del caso.

Macron, presidente de Francia subrayó ante medios que se trata de la llamada Coalición de Voluntarios, que se reunió en Paris.

🇺🇦🇫🇷🇬🇧 | AHORA: Zelensky, Macron y Starmer firman una declaración de intenciones sobre el futuro despliegue de una fuerza multinacional en Ucrania pic.twitter.com/II4Vl8vd6J — ShinRa News Network (@NewsShinra) January 6, 2026

Ucrania

El presidente francés subrayó el liderazgo de Estados Unidos, que participó hoy por primera vez en una reunión de esta Coalición de Voluntarios.

Macron compareció ante la prensa al término de esa cumbre en el Palacio del Elíseo señaló que a esa supervisión del alto el fuego contribuirían «varios Estados que han mostrado su disponibilidad».

Lo anterior, sin citar nombres.

Además dijo sobre la continuación de los preparativos para el establecimiento de una «fuerza multinacional» para proporcionar, lo que llamó «tranquilidad» a Ucrania.

Desde luego, tras el establecimiento de ese eventual alto fuego.

Esa fuerza multinacional estaría, indicó «en el aire, en el mar, en tierra, para proporcionar una forma de tranquilidad al día siguiente del alto el fuego y lejos de la línea de contacto».

Cabe destacar que Macron estuvo junto al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, el primer ministro británico, Keir Starmer, y el canciller alemán, Frierich Merz.

Los cuatro firmaron al término del encuentro la ‘Declaración de París’, que recoge los compromisos adquiridos hoy en la capital francesa.

Cuatro

Por otra parte Macron subrayó un «avance significativo hacia una paz sólida y duradera» en Ucrania.

Así como la convergencia operativa de todos los aliados de Kiev para construir una arquitectura de seguridad con garantías robustas.

Las garantías de seguridad tras un hipotético fin de las hostilidades son, dijo:

«La clave para garantizar que ningún acuerdo de paz pueda significar jamás una rendición de Ucrania ni una nueva amenaza para Ucrania».

Macron anunció también el establecimiento de una unidad de coordinación de todas las fuerzas armadas implicadas.

Misma que facilitará la coordinación entre la Coalición de Voluntarios, Estados Unidos y Ucrania.

Compañía

🇫🇷🇺🇦 Puntos de las "garantías de seguridad" para Ucrania según Macron:



▪️ Mecanismo de monitoreo del alto el fuego liderado por EE.UU., con participación de varios países;



▪️ Fuerzas ucranianas de 700.000 efectivos, con entrenamiento, capacidades y recursos necesarios para… pic.twitter.com/lz5ov0l6bm — Señor del caos visual ☭ 🇨🇱 (@adictoapple) January 6, 2026

En la conferencia de prensa estuvo el enviado especial para Ucrania de Donald Trump, Steve Witkoff, y el yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner.

Al tiempo que se portales subrayan la disposición de EE.UU de participación, en particular en la vigilancia de la línea del frente, llegado el caso.

Así, Francia defiende «una Europa más independiente y con más autonomía estratégica» respetando el marco de la OTAN, y que eso encaja con las peticiones de Donald Trump.

Recordó que Trump quiere que los europeos «asuman una mayor carga» de su propia defensa y que precisamente el trabajo de la Coalición de Voluntarios va en ese sentido.

«Es importante que la coalición tenga hoy documentos sustanciales, y no solo palabras», declaró Zelenski en rueda de prensa.

Y sitio donde se mostró satisfecho con el «contenido concreto» de los documentos, que muestra una determinación en «obrar por una seguridad real».