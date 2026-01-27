Sheinbaum-chan se viraliza de nuevo en Corea del Sur

Expresión japonesa-chan- para mostrar cariño y simpatía. En redes también otorgan -unnie- (hermana mayor) a Sheinbaum

Regeneración, 27 de enero de 2026. En redes social y algunos noticieros de Corea del Sur el término «Sheinbaum-chan» se ha vuelto viral nuevamente al ser aliada del fandom ARMY.

Y que entre las reacciones, Chosun Ilbo, el diario más importante de Corea publicó artículos detallando que Sheinbaum envió una carta al presidente surcoreano Lee Jae-myung.

Como se sabe, debido a que la demanda de fans (1 millón) superó por mucho los boletos disponibles (150 mil).

Sheinbaum

Además, en redes se indica que las fotos de sus conferencias matutinas han sido utilizadas en portales como Korea.net para ilustrar cómo el fenómeno del K-pop ha escalado a nivel de jefes de Estado.

Cabe destacar que el origen del nombre: Aunque el sufijo -chan es de origen japonés (usado para denotar cariño o ternura).

Sin embargo, en la cultura de internet de Asia Oriental se utiliza a menudo para «humanizar» o mostrar simpatía hacia figuras públicas que realizan acciones populares entre los jóvenes.

Al tiempo que medios coreanos, como la cadena YTN, destacaron que Sheinbaum es la primera mandataria en elevar una petición de boletos para un concierto a nivel de asunto de Estado.

Esto le ganó el respeto del fandom ARMY en Corea, quienes la ven como una «tía protectora» de los fans mexicanos.

Con relación al tratamiento de la nota, indican que los diarios conservadores como Chosun Ilbo reportan el hecho de forma institucional.

En tanto que en plataformas como Theqoo (un foro masivo en Corea), los usuarios empezaron a llamarla «Sheinbaum-chan» de forma lúdica por su intervención a favor de BTS.

Sheinbaum-unnie

El público coreano reaccionó con sorpresa y humor en foros como Theqoo, donde algunos usuarios sugirieron llamarla también «Sheinbaum-unnie» (hermana mayor en coreano).

Desde luego, por actuar como una protectora de la comunidad ARMY.

Medios coreanos subrayaron que es un caso inusual donde un jefe de Estado utiliza canales diplomáticos formales para gestionar eventos de entretenimiento.

E incluso, calificándolo como un fenómeno de «diplomacia cultural» sin precedentes.

Elogiada

Cabe destacar que antes de BTS, diarios de tendencia liberal como Hankyoreh han destacado su perfil académico como científica y su alta popularidad, mencionando niveles de aprobación de hasta el 76%-80%.

La prensa coreana suele resaltar que es la primera mujer presidenta de México y su estilo de comunicación directa a través de las conferencias matutinas («La Mañanera del Pueblo»).

Medios enfocados en política exterior y economía, como The Korea Herald, han cubierto sus encuentros con líderes coreanos para discutir la cooperación en tecnologías avanzadas.

Destacan a México como el socio comercial más importante de Corea del Sur en América Latina y el primer país de la región con el que establecieron una «asociación estratégica».

Gallarda

Cadenas de noticias como YTN han seguido sus declaraciones respecto a la seguridad fronteriza y la relación con EE.UU, subrayando su postura de soberanía y diálogo frente a las amenazas de intervención militar en los cárteles por parte de la administración estadounidense.

Esto es, los medios coreanos la ven como una líder con un fuerte mandato popular y una aliada clave en tecnología.

Desde luego, Sheinbaum retratada como la tía presidenta que apoya a la juventud.