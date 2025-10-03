Trump declara «conflicto armado» con los cárteles

Cárteles son “combatientes ilegales” dice Trump al Congreso. Constitución permite usar la fuerza militar cuando sea en interés nacional

Regeneración,2 de octubre 2025– El presidente Donald Trump ha determinado que Estados Unidos está en un “conflicto armado” con los cárteles de la droga que su administración ha designado como organizaciones terroristas, según un aviso que el Pentágono proporcionó al Congreso el miércoles.

🚨JUST IN: ⚡President Trump has directed the Department of War to conduct military strikes when needed as part of the "ARMED CONFLICT" with cartel combatants, not only coming from Venezuela but all across the Caribbean.



No more poisoning Americans. pic.twitter.com/w6mYOBZ9vj — vanhoa (@vanhoa2272) October 2, 2025

«Combatientes ilegales»

El aviso también dice que el presidente ha determinado que los contrabandistas de los cárteles son “combatientes ilegales”.

Por lo tanto, el Departamento de Defensa estaba legalmente autorizado a atacar un barco en el Caribe el mes pasado.

Se cree que transportaba a miembros de un grupo que la administración ha designado como una organización terrorista.

El ejército estadounidense ha llevado a cabo al menos tres ataques de este tipo en el último mes, que han causado la muerte de 17 personas en total.

Sin embargo, la notificación enviada al Congreso solo mencionó uno de los ataques, ocurrido el 15 de septiembre. No está claro por qué no se mencionaron los demás.

Aviso

El aviso no nombró al grupo, pero Trump dijo que el primer ataque a principios de septiembre tuvo como objetivo a presuntos contrabandistas afiliados a la organización criminal venezolana Tren de Aragua.

El asesor general del Pentágono, Earl Matthews, y representantes uniformados del departamento también informaron a los legisladores el miércoles sobre la justificación legal de los ataques.

“Los cárteles involucrados se han vuelto más armados, mejor organizados y violentos.

Cuentan con los recursos financieros, la sofisticación y la capacidad paramilitar necesarias para operar con impunidad”, dice el aviso.

“Estos grupos son ahora transnacionales y llevan a cabo ataques constantes en todo el hemisferio occidental como cárteles organizados.

Por lo tanto, el Presidente determinó que estos cárteles son grupos armados no estatales, los designó como organizaciones terroristas.

Determinó que sus acciones constituyen un ataque armado contra Estados Unidos”.

Ataques

Describir los ataques militares estadounidenses como parte de un conflicto armado sugiere que forman parte de una campaña a largo plazo y no solo ataques puntuales en defensa propia.

Se ha informado que al menos un barco atacado por el ejército estadounidense el mes pasado había dado la vuelta y se alejaba de Estados Unidos cuando fue alcanzado.

Esto sugiere que no representaba una amenaza inminente para Estados Unidos ni para sus fuerzas.

“Aunque este ataque fue de alcance limitado, las fuerzas estadounidenses siguen preparadas para llevar a cabo operaciones militares…

…según sea necesario para evitar más muertes o lesiones a ciudadanos estadounidenses eliminando la amenaza que representan estas organizaciones terroristas”, dice el aviso.

El presidente tiene la autoridad, en virtud del Artículo II de la Constitución, de usar la fuerza militar cuando sea en interés nacional.

Cuando no constituya una «guerra» en el sentido constitucional, lo cual requiere una ley del Congreso.

Sin embargo, aún debe demostrar que los objetivos de un ataque militar estadounidense son legítimos y deben ser tratados como combatientes según el derecho internacional y el derecho nacional.

Justificación

La nueva justificación legal es significativa porque tradicionalmente los miembros de los cárteles y los narcotraficantes han sido tratados como criminales con derecho al debido proceso.

No como combatientes enemigos, lo que los priva del debido proceso y permite a un país ejecutarlos legalmente.

El gobierno estaba considerando aplicar la designación de «combatiente enemigo» a presuntos narcoterroristas.

Esto, tanto dentro como fuera de Estados Unidos, para justificar su encarcelamiento indefinido o la ejecución de atentados letales contra ellos.

El senador demócrata Jack Reed, dijo en una declaración que “la administración Trump no ha ofrecido ninguna justificación legal, evidencia o inteligencia creíble para estos ataques”.

“Los cárteles de la droga son despreciables y deben ser combatidos por las fuerzas del orden”, añadió.

“Pero ahora, según las propias palabras del presidente, el ejército estadounidense está envuelto en un conflicto armado con enemigos indefinidos.

A los que ha calificado unilateralmente de ‘combatientes ilegales’, y ha desplegado miles de tropas, barcos y aeronaves contra ellos.

Sin embargo, se ha negado a informar al Congreso ni al público.

Todos los estadounidenses deberían estar alarmados de que su presidente haya decidido librar guerras secretas contra cualquiera que considere enemigo”.

Términos jurídicos

En términos jurídicos, un «conflicto armado» se refiere a un enfrentamiento violento y prolongado entre al menos dos grupos organizados.

Este puede ser de carácter internacional (entre Estados) o no internacional (entre autoridades gubernamentales y grupos armados.

O entre grupos armados dentro de un mismo Estado).

Para ser considerado conflicto armado, debe alcanzar un umbral mínimo de intensidad, organización y número de víctimas.

Y se rige por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) o «leyes de la guerra».