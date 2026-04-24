Sheinbaum Inaugura Tres Puentes Clave en Colima

La Presidenta encabeza la entrega de tres puentes vehiculares en Colima. Con una inversión millonaria mejora la conectividad regional

Regeneración, 23 de abril de 2026.– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró tres puentes vehiculares en el estado de Colima mediante un enlace oficial.

Estas obras forman parte del Programa Nacional de Infraestructura Carretera para mejorar la movilidad en el país.

Los nuevos puentes suman en total una extensión aproximada de dos kilómetros de construcción moderna.

La inversión total destinada a estos proyectos fortalece la red vial y la seguridad de los usuarios locales.

La mandataria federal destacó la relevancia de estas estructuras para el desarrollo económico y social de la región occidente.

Estas acciones gubernamentales buscan optimizar el tiempo de traslado entre diversas comunidades y municipios colimenses estratégicos.

El gobierno federal prioriza la conclusión de obras que transforman la vida cotidiana de las familias mexicanas de manera directa.

El evento oficial subrayó el compromiso de la administración con la modernización de las vías de comunicación terrestres.

Detalles técnicos y financieros del proyecto

El secretario Jesús Antonio Esteva Medina detalló que el puente Libramiento Arco Norte requirió 436 millones de pesos.

Esta estructura mide 590 metros de largo y cuenta con seis carriles para agilizar el tránsito vehicular pesado.

“El puente Celsa Virgen Pérez mejorará la movilidad entre los municipios de Colima y Villa de Álvarez”, puntualizó el secretario.

La construcción de esta obra de ingeniería civil se completó en un periodo récord de solo ocho meses.

Por otro lado, el puente El Chical tuvo una inversión de 137 millones de pesos para sus 736 metros.

Esta vía conecta de forma eficiente a la comunidad de El Chical con la cabecera municipal de Coquimatlán.

Finalmente, la estructura de Presa Las Trancas recibió 86 millones de pesos para una longitud de 600 metros lineales.

“En conjunto se trata de dos kilómetros de puentes vehiculares”, informó la dependencia encargada de la infraestructura federal.

Impacto social y justicia histórica

La gobernadora Indira Vizcaíno Silva afirmó que estas obras son altamente significativas para la transformación profunda del estado.

El puente principal fue nombrado Celsa Virgen Pérez en honor a una pionera de la política y la educación.

“Su edificación transformará la vida cotidiana de los colimenses”, aseguró la mandataria estatal durante la ceremonia de apertura.

El proyecto rinde tributo a las mujeres que abrieron brecha en la participación pública y el magisterio nacional.

Las nuevas vialidades eliminan cuellos de botella y reducen los riesgos de accidentes en tramos previamente saturados o peligrosos.

Esta infraestructura garantiza un acceso más rápido a servicios básicos de salud y educación para las zonas rurales beneficiadas.

La colaboración entre el gobierno federal y estatal permitió concluir estos proyectos con transparencia y eficiencia en los recursos.

Estas obras representan un avance sólido en la conectividad del occidente mexicano bajo una visión de justicia social.