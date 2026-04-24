Cuajimalpa: 15 Estudiantes Lesionados en Vuelco de Transporte

Una vagoneta escolar volcó en la alcaldía Cuajimalpa provocando la movilización de servicios de emergencia.

Regeneración, 23 de abril de 2026.– Una vagoneta de transporte escolar sufrió una aparatosa volcadura en calles de la alcaldía Cuajimalpa este jueves.

El vehículo transportaba a varios estudiantes cuando perdió el control y quedó recostado sobre su lado derecho.

Los equipos de emergencia se desplazaron de inmediato para atender a las víctimas del percance automovilístico.

La movilización policiaca y médica generó cortes a la circulación en las avenidas aledañas al sitio del incidente.

Testigos presenciales dieron aviso a las autoridades a través de los números de emergencia tras escuchar el fuerte impacto.

La vagoneta blanca terminó obstruyendo el paso vehicular mientras los vecinos intentaban auxiliar a los menores de edad atrapados.

Elementos de seguridad ciudadana acordonaron el área para facilitar las labores de rescate de los paramédicos y bomberos.

El caos vial se extendió por varias horas mientras las grúas retiraban la unidad siniestrada del asfalto.

Estado de salud de los estudiantes

Los primeros reportes indican que al menos quince estudiantes resultaron con diversas lesiones tras el fuerte choque.

Paramédicos que arribaron al sitio confirmaron que las heridas reportadas son menores y no ponen en riesgo su vida.

Los socorristas realizaron una valoración médica inicial a cada menor para descartar posibles traumatismos internos o fracturas graves.

“Ninguno de los alumnos ameritó traslado de urgencia al hospital”, informaron fuentes oficiales que atendieron el siniestro vial.

Los padres de familia llegaron rápidamente al lugar de los hechos con visible preocupación por sus hijos pequeños.

Los menores recibieron atención psicológica preventiva debido al fuerte susto provocado por la volcadura del transporte escolar privado.

Las autoridades locales supervisaron las labores de auxilio para garantizar la integridad de toda la comunidad estudiantil afectada.

Se brindó hidratación y mantas a los alumnos mientras esperaban ser entregados a sus tutores legales en la zona.

Investigación de las causas del accidente

La Secretaría de Seguridad Ciudadana inició los peritajes correspondientes para determinar el origen exacto de esta falla mecánica.

Se investiga si el conductor de la unidad viajaba a exceso de velocidad en una zona escolar transitada.

Las autoridades revisarán las cámaras de vigilancia cercanas para reconstruir los momentos previos a la volcadura de la vagoneta.

“Se realizarán todas las indagatorias para deslindar responsabilidades”, afirmaron los representantes de la alcaldía presentes en el lugar.

El chofer del transporte escolar fue puesto a disposición del Ministerio Público para rendir su declaración oficial inicial.

El vehículo accidentado será sometido a una revisión técnica profunda para verificar el estado de sus frenos y neumáticos.

Es fundamental garantizar que el transporte escolar cumpla con todas las normativas de seguridad vigentes en la capital.

La fiscalía local abrirá una carpeta de investigación por el delito de lesiones y daños a la propiedad privada.