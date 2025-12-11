Sheinbaum, la Presidenta que Viste la Resistencia Indígena

Claudia Sheinbaum entra a la lista de «Los más Elegantes de 2025» de The New York Times. El diario destaca su política de uso de bordados

Regeneración, 10 de diciembre de 2025.– La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, es reconocida. Entró a la lista de “Las 67 personas más elegantes de 2025”. El listado es elaborado por el influyente The New York Times. La distinción resalta su forma de vestir en el cargo.

Bordados: La Bandera de la Identidad

Vanessa Friedman, directora de Moda del diario, hizo el anuncio. Destacó la incorporación de tejidos y bordados indígenas. La vestimenta tradicional mexicana es su sello distintivo.

Este uso no es solo estético, sino un mensaje político explícito. Reivindica la moda tradicional de comunidades artesanas. La Presidenta pone en alto el trabajo artesanal y social.

Ataque a las Grandes Marcas

La elegancia de Sheinbaum es una protesta clara. Rechaza la imitación por parte de grandes corporativos. Friedman señaló: “La presidenta de México ha llamado la atención sobre la moda indígena”.

Destacó que tomó “medidas energicas contra las grandes marcas que copian a los artesanos locales”. Un ejemplo reciente fue la sandalia “Oaxaca Slip-On” de Adidas. Ese modelo fue criticado por apropiarse de un diseño local. No incluyó ni consultó a las comunidades originarias.

Defensa Legal del Trabajo Artesanal

La Presidenta se pronunció contra el proyecto de Adidas. Sentenció: “Las grandes empresas suelen tomar productos, ideas y diseños de comunidades indígenas.”

Informó que están revisando el marco legal para apoyar. El objetivo es salvaguardar los derechos de artesanos mexicanos. Se busca proteger la propiedad intelectual de las comunidades.

Lista de Estilo y Expresión

Sheinbaum comparte la lista con figuras de la cultura pop. Entre ellos están Bad Bunny, Sabrina Carpenter y Jennifer Lawrence.

The New York Times destacó a quienes «moldearon las nociones de estilo”. La mandataria lo hizo a través de la identidad cultural mexicana.