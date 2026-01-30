Las movilizaciones por ICE-Out en EE.UU

EE.UU: Cierre de negocios, no consumir, no trabajar así como manifestarse públicamente son las consignas de # NationalStrike y # ICEOut

Regeneración, 30 de enero de 2025. En EE.UU se lleva a cabo un paro nacional masivo convocado por activistas en protesta contra las tácticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Se trata de una huelga nacional y cientos de protestas para el viernes 30 de enero y el sábado 31 de enero.

EE.UU

Las movilizaciones se intensificaron tras las muertes de Alex Pretti y Renee Good en Minnesota.

Lo que ha llevado a que miles de personas no asistan a trabajar ni a la escuela, mientras negocios en ciudades como Portland cierran en solidaridad.

Se reportan cierres de pequeños negocios y ausentismo escolar en ciudades «santuario» como Portland, Seattle y Minneapolis.

Paró el concierto.

Miró al público.

Y dijo la verdad.



Lady Gaga denunció desde Tokio el asedio de ICE a familias enteras.



Cuando el poder quiere silencio, hablar alto es una forma de resistencia. pic.twitter.com/IIVwbfhOK4 — Spanish Revolution (@Spanish_Revo) January 30, 2026

Los activistas instan a la población a no consumir ni trabajar bajo la consigna de que la economía no puede ignorar los abusos de derechos humanos.

ICEoffOurStreets

Los manifestantes exigen el retiro inmediato de los agentes de ICE de las zonas residenciales y la destitución de funcionarios clave.

La presión ha sido tan fuerte que los demócratas en el Senado condicionaron el presupuesto federal a una revisión de las tácticas de esta agencia.

El zar de la frontera calificó el paro como una táctica de la «izquierda radical» para obstruir la aplicación de la ley.

WOW! 👏Philly DA Larry Krasner:

“This is a small bunch of wannabe Nazis in a country of 350 million. We outnumber them. If we have to hunt you down the way they hunted down Nazis for decades, we will. We will find you. We will achieve justice.”#ICEoffOurStreets pic.twitter.com/CgyIiw0x4r — 🇺🇸🇺🇸GroundControlToMajorTom (@Grancracker_) January 29, 2026

Sin embargo, confirmó que por seguridad se ha reducido la presencia de agentes en patrullajes a pie en zonas de alta tensión.

De hecho en redes señalan que estas protestas fueron el motor que obligó al Congreso a pactar una extensión presupuestaria de solo dos semanas para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Esto es, buscando tiempo para auditar las operaciones de ICE en estados en conflicto.

Intenso

Las movilizaciones más grandes se concentran en ciudades donde la presencia federal ha sido más intensa:

Minneapolis: El epicentro de la crisis. Hay una concentración masiva frente a la Alcaldía (City Hall) y marchas hacia las oficinas regionales del DHS.

Además, Portland: Grupos de activistas mantienen bloqueos simbólicos cerca del Edificio Federal Edith Green-Wendell Wyatt.

En tanto que en Washington D.C.: Se reportan contingentes avanzando por la Avenida Pennsylvania con dirección a la Casa Blanca.

Otras ciudades: Hay paros de brazos caídos y mítines en Chicago (Plaza Daley) y Nueva York (Foley Square).

Bruce Springsteen's official music video for Streets of Minneapolis:pic.twitter.com/1mlfJmCA7O — Protect Kamala Harris ✊ (@DisavowTrump20) January 29, 2026

Posición

Cabe destacar que la administración de Donald Trump ha mantenido una postura firme, aunque con matices tácticos:

«Sin retrocesos». el presidente declaró en redes sociales que las operaciones de deportación son «asunto de seguridad nacional» y que no se detendrán por «tácticas de obstrucción».

Como se indica la postura de Tom Homan, el zar de la frontera calificó el paro como un esfuerzo de «fronteras abiertas» que pone en riesgo a los ciudadanos al intentar intimidar a las fuerzas federales.