Sheinbaum recibe a Xiomara Castro en Palacio Nacional

Bienvenida en Palacio Nacional. Xiomara opositora al golpe de Estado en 2009, presidenta de la República de Honduras desde 2021

Regeneración, 25 de noviembre de 2025. La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a su homóloga de la República de Honduras, Xiomara Castro, con quien posteriormente sostendrá una reunión privada.

Como parte de la Ceremonia Oficial de Bienvenida, que se realizó en el Patio de Honor de Palacio Nacional, se entonaron los himnos nacionales de México y Honduras.

Posterior a ello, se realizó la toma de la fotografía oficial del encuentro.

Honduras

Cabe destacar que acompañada por Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente; la subsecretaria para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Raquel Serur Smeke.

Así como el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel.

A la mandataria de la República de Honduras, la acompañaron el secretario de Relaciones Exteriores, Javier Efraín Bú Soto.

Así como el secretario particular de la presidenta, Héctor Manuel Zelaya Castro; y la embajadora de Honduras en México, Sonia Leticia Cruz Lozano.

Iris Xiomara Castro Sarmiento es la actual presidenta de Honduras, la primera mujer en ocupar dicho cargo en la historia del país, desde que asumió la presidencia el 27 de enero de 2022.

Datos

Fecha de nacimiento: 30 de septiembre de 1959. Profesión: Licenciada en Administración de Empresas y empresaria.

Partido político: Es fundadora y miembro del partido de izquierda Libertad y Refundación (Libre). Mandato: Su período presidencial se extiende hasta el 27 de enero de 2026.

Vida personal: Está casada con el expresidente hondureño Manuel Zelaya Rosales (2006-2009), con quien tiene cuatro hijos.

Primera Dama: Fungió como primera dama durante la presidencia de su esposo, Manuel Zelaya.Tras el golpe de Estado contra Zelaya en 2009.

Seguidamente Castro se convirtió en una figura clave de la resistencia y cofundó el partido Libre en 2011.

Su victoria electoral en 2021 marcó un hito histórico al ser la primera mujer presidenta de Honduras.

Castro hizo historia en enero de 2022 al convertirse en la primera mujer en asumir la presidencia de Honduras.

Antes de ingresar a la política, se dedicó a la gestión de las empresas familiares en los sectores maderero, agrícola y ganadero.

Presidencia

Xiomara Castro se postuló a la presidencia en 2013, obteniendo el segundo lugar.

En 2017, optó por ser compañera de fórmula de Salvador Nasralla en una alianza opositora, que también quedó en segundo lugar.

Bienvenida a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. Palacio Nacional https://t.co/rRs1p2rzct — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 25, 2025

Finalmente, en marzo de 2021 ganó las internas de su partido y, en las elecciones generales de noviembre de ese año, logró una victoria histórica que puso fin a más de una década de gobiernos del Partido Nacional.

Castro asumió el poder con una agenda reformista y una fuerte expectativa de transformación social, en particular por parte de los movimientos feministas y sectores populares.