Triple feminicidio de las hermanas Mirabal originó el 25N

Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, fueron asesinadas en 1960. En 1999 la ONU decreta el Día de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres

Regeneración, 25 de noviembre 2025– El 25 de noviembre (25N) se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La fecha tiene su raíz en el feminicidio de las hermanas Mirabal, por parte de la dictadura de Rafael Trujillo, en República Dominicana, en 1960.

¿Por qué conmemoramos el #25N? 🧡💜



🌎👭 El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres surgió en memoria de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, quienes se opusieron a la dictadura de Rafael Trujillo, en República Dominicana. 🇩🇴



📺… pic.twitter.com/RA1z9sTzD6 — Capital 21 (@Capital21_Tv) November 25, 2025

Asesinato

Fueron asesinadas cuando venían de una visita a la cárcel. Minerva y María Teresa habían estado presas, pero la dictadura las liberó con la finalidad de poder asesinarlas.

Patria las acompañó para protegerlas. No pudieron contra tanta violencia, pero la violencia no pudo enterrar su ejemplo de valentía.

El régimen quiso simular su crimen como un accidente de tránsito y así fue relatado en el diario El Caribe.

El Servicio de Inteligencia Militar de República Dominicana envió quince agentes con palos para quitarles la vida.

Después, tiró el auto por un barranco para simular que el jeep en el que se transportaban había perdido la dirección.

Fin del régimen

El triple feminicidio fue considerado el principio del fin del régimen. El 30 de mayo de 1961 Trujillo fue asesinado.

“Las hermanas Mirabal deben ser una invitación para recordar que las violencias de género se mezclan con las violencias políticas y estructurales.

Y a no permitir que se vacíen de contenido”, subrayó la nieta de Minerva, Camila Minerva Rodríguez, durante una entrevista en una visita al Museo Evita de la Ciudad de Buenos Aires.

La fecha primero se convirtió en un hito latinoamericano y, después, mundial.

Encuentro Feminista

En el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, realizado en Bogotá, Colombia, en 1981, se aprobó que el 25N sea la fecha que, en toda la región, se condene la violencia machista.

De América Latina al mundo, el crimen de las hermanas Mirabal se reflejó en una alerta de los asesinatos de mujeres cis, trans, jóvenes y niñas.

El 17 de diciembre de 1999, la ONU decretó al 25N una fecha emblemática para defender la vida contra la violencia de género.

Violencias

El feminicidio es la peor de las violencias, pero también está el maltrato, el acoso, el abuso sexual y otras formas de machismo.

En el caso de Minerva Mirabal, primero, fue acosada por Trujillo y, como ella lo rechazó, el tirano la encarceló. En prisión ella sufrió violaciones y torturas.

La dictadura de Rafael Leónidas Trujillo (el Chivo) fue una de las más extensas (se prolongó de 1930 a 1961, cuando fue asesinado), impunes y sangrientas de América Latina y el Caribe.

Las mariposas no son un nombre asignado por la poética, que convierte en heroínas a las que dieron su vida, sino que fue el alias para luchar contra la dictadura sin ser descifradas.

Por eso, es una percepción de su propio vuelo y orgullo.

Y el sobrenombre apareció para nombrar a Minerva, con la misma inicial pero otra asignación poética.

Identidades secretas

Además, en la persecución y en la cárcel el encierro las asfixió y las mariposas lograron escapar de las rejas con sus identidades secretas.

Una muestra impresionante del amor y convicción es que Minerva, aún presa, enviaba clandestinamente cartas de amor a su compañero Manolo Tavárez.

La correspondencia está editada en el libro “Mañana te escribiré otra vez”, con 117 notas, misivas y telegramas, escritos desde 1954 hasta 1960.

El trabajo de la compilación lo hizo Minou, hija de la pareja y filóloga, activista y política en República Dominicana.

“El dolor y el sacrificio han engrandecido el amor”, la inspiraba Manolo y Minerva le correspondía: “Recuerda, podrán separar nuestros cuerpos pero no nuestros espíritus”.

Las Mariposas

A las hermanas Mirabal se les conoce mejor como “Las Mariposas”.

“Dedé” es la hermana que las sobrevive y cuenta la historia que es contada ahora como un hito universal.

A ella siempre le preguntaron el látigo más doloroso para quien vive mientras las otras mueren.

¿Por qué a ella no la mataron?, la cuestionaron una y otra vez. Y la respuesta estaba clara: “Para contar la historia”.

El libro que lleva el caso a las lectoras de todo el mundo es “En el tiempo de las mariposas”, de Julia Álvarez.

Exilio

Ella tuvo que exiliarse, a los 10 años, de Dominicana a Estados Unidos por la persecución de sus padres.

Fue la sobreviviente contó la historia íntima, familiar y política de las mariposas.

El día de su entierro la gente tiraba flores en todo el camino hasta el cementerio y nadie creía la versión oficial.

La historia, en este caso, fue contada para que la verdad no quedara enterrada junto con sus cuerpos. El relato se tradujo a treinta idiomas y fue llevado al cine.