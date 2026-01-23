Sheinbaum revela hallazgo arqueológico más importante de la década

Celebra Sheinbaum hermosísima tumba de Huitzo en Oaxaca. Extraordinaria estado de conservación: En la entrada un búho monumental

Regeneración, 23 de enero de 2025. Durante las Mañaneras del Pueblo desde Veracruz, la presidenta Sheinbaum reveló lo que los antropólogos llaman el descubrimiento arqueológico más relevante en la última década, por su nivel de conservación.

Se trata de la tumba 10 de Huitzo, Oaxaca. Destaca por su arquitectura monumental y la entrada decorada por un búho.

#MañaneraDelPueblo. El @INAHmx informa sobre el descubrimiento más importante de arqueología en la última década en el país: la tumba zapoteca de Huitzo, en los valles centrales de Oaxaca. Se calcula que fue construida en el 600 DC y tiene un alto grado de conservación pic.twitter.com/5gU05Kfplu — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) January 23, 2026

Sheinbaum

Se trata de un recinto funerario zapoteca de aproximadamente 600 años de antigüedad (período Clásico Tardío) que destaca por su arquitectura monumental y decoración única.

De acuerdo con los arqueólogos, su arquitectura y disposición interna muestran que no se trataba de una tumba común.

Esto es, sino de un espacio reservado para la élite, posiblemente gobernantes, sacerdotes o líderes políticos de la región.

Además, se reveló también que la tumba fue localizada gracias a una denuncia anónima que alertó a las autoridades sobre posibles actividades de saqueo en la zona de Huitzo.

Los hechos, en los Valles Centrales de Oaxaca.

Tras recibir el reporte, se desplegó un operativo para asegurar el área y evitar que el sitio fuera alterado.

Esta rápida intervención permitió que los especialistas del INAH accedieran a la tumba en condiciones casi intactas, algo poco frecuente debido al saqueo constante de sitios arqueológicos.

Destino

Esta mañana, nuestra Presidenta @Claudiashein habló de la tumba 10 de San Pablo Huitzo, y lo calificó como el descubrimiento arqueológico más relevante de la última década. Se trata de un tesoro de la cultura zapoteca que muestra la grandeza de nuestras raíces y pueblos… pic.twitter.com/jqmFiUpBR9 — Salomón Jara Cruz (@salomonj) January 23, 2026

La Tumba 10 era un espacio destinado a rituales funerarios y ceremonias relacionadas con la muerte y el poder.

En su interior se realizaban entierros acompañados de ofrendas, las cuales reflejaban el estatus social del personaje sepultado.

La zona de San Pablo Huitzo, particularmente el sitio conocido como «Cerro de la Campana» o Huijazoo, es un lugar arqueológico clave.

El nombre «Huijazoo» proviene del zapoteca y significa «Atalaya» o «Lugar de Guerreros».

Previo al hallazgo de la Tumba 10, la zona ya era reconocida por la Tumba 5 de Huijazoo.

Misma, famosa por sus pinturas murales, grabados y esculturas zapotecas.

Además San Pablo Huitzo cuenta con un museo comunitario situado en el patio central del Ex Convento del siglo XVI, que resguarda vestigios arqueológicos encontrados en la región.

El Señorío de Guaxolotitlán: Huitzo, conocido antiguamente como el señorío de Guaxolotitlán, fue una parte crucial del entramado zapoteca durante el Posclásico Tardío.