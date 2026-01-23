Ultramaratón Hong Kong: Miriam Morales campeona en 33 km

Fondista mixteca ganadora absoluta en Hong Kong, cronometró 02:47:59. Miriam Morales consolida logro histórico para el trail running mexicano

Regeneración, 23 de enero de 2025. En redes destacan que la mexicana Miriam Morales, fondista mixteca ganó la prueba de 31 kilómetros del Ultramaratón de Hong Kong con un tiempo de 2:47.59 horas.

Los hechos en el arranque de uno de los eventos más exigentes del skyrunning internacional.

Ultramaratón

Cabe destacar que el Hong Kong 100 Ultra Marathon 2026 se realiza del 22 al 25 de enero. Además con una representación significativa de atletas de pueblos originarios bajo el programa «México Imparable».



Así como se indica, Miriam Morales Hernández: La corredora oaxaqueña se coronó campeona absoluta en la distancia de 33 km («The Third»)

Por otra parte, Emmanuel Sedglach: El para-atleta mexicano completó exitosamente la distancia de 50 km («The Half»).

Esto es, compitiendo con una pierna prostética y siendo reconocido como finisher por su resiliencia en terrenos extremos.

Al tiempo que Judith López obtuvo la posición 12 en la categoría femenina de los 33 km con un tiempo de 3:38:20.

Y, Saira Cruz finalizó en la posición 17 de los 33 km. Cabe destacar que Cruz está inscrita para competir en las tres distancias del evento (33k, 50k y 100k).

Rarámuri

Cabe destacar que una delegación de 13 corredores de pueblos originarios viajó a Hong Kong para esta edición.

Entre ellas, Lorena Ramírez, la reconocida corredora de la Sierra Tarahumara participa en la prueba reina de 100 km, que inició este sábado 24 de enero (hora local).

E incluso en redes se subraya que su objetivo es superar su tiempo de la edición anterior (26h 02m).

Correr

Silverio Ramírez y Jael Morales también forman parte de la representación mexicana en las pruebas de larga distancia.

Recibiendo además, reconocimientos del Consulado de México en Hong Kong por su labor de visibilidad cultural.

El evento continúa en desarrollo para las categorías de mayor distancia (50 km y 100 km) durante el fin de semana del 24 y 25 de enero de 2026.

La atleta de 20 años, embajadora del proyecto México Imparable, dominó desde los primeros kilómetros en lo que representó su primera competencia en territorio asiático, imponiéndose a las locales Kaili Fan (02:49:58) y Dayu Wang (03:11:20), quienes completaron el podio.

Tras cruzar la meta, Morales compartió la emoción que la acompañó durante la competencia, marcada por una conexión profunda con su origen.

Orgullo

“Tuve muchas emociones como orgullosa de ser mexicana; me sentí bien en la ruta y satisfecha porque cumplí mi objetivo de ganar.

«Sentí la conexión con mis raíces, mi cultura y el lugar donde nací. Lo más satisfactorio fue llevar a Oaxaca dentro de mí”.

Así expresó la oaxaqueña al terminar la prueba.

Al tiempo que señalan que la atleta ha destacado por su resistencia, técnica y madurez competitiva a pesar de su corta edad.

La corredora estará en Raíces de Tierra, carrera que se celebrará el 22 de marzo en Oaxaca, donde la presencia de Miriam Morales está confirmada.

Al respecto se indica que Raíces de la Tierra es una propuesta deportiva más innovadoras del país.

Esto, al fusionar el deporte, la memoria ancestral, la diversidad de los pueblos originarios y el espíritu de superación que simboliza correr desde el corazón.

Hong Kong

Hong Kong 100 es un evento de trail running que se celebra en Hong Kong. Los recorridos comienzan en la península de Sai Kung y recorren algunos de los paisajes más bellos de Hong Kong.

Incluyendo el Geoparque Mundial de la UNESCO, playas remotas y vírgenes, bosques milenarios, senderos naturales, embalses y colinas escarpadas.