Sheinbaum sobre ataques aéreos: “No estamos de acuerdo”

Existen leyes internacionales sobre cómo actuar ante el presunto transporte ilegal de drogas o armas en aguas internacionales: Sheinbaum

Regeneración, 24 de octubre 2025– La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se ha pronunciado contra la reciente serie de ataques aéreos que Estados Unidos ha llevado a cabo en el Mar Caribe y, más recientemente, en el Océano Pacífico.

🇲🇽 La condena a los ataques de EE. UU. contra lanchas latinoamericanas de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum



@elOJOen

Posición

En la mañanera del jueves, se le preguntó su posición sobre la campaña de bombardeos, que pretende atacar operaciones de narcotráfico.

“Obviamente, no estamos de acuerdo”, respondió Sheinbaum.

“Existen leyes internacionales sobre cómo actuar ante el presunto transporte ilegal de drogas o armas en aguas internacionales;

Y se lo hemos expresado al gobierno de Estados Unidos y públicamente”.

Sheinbaum es la última líder latinoamericana en expresar su oposición a los ataques aéreos, que han matado al menos a 43 personas desde que comenzó la campaña el 2 de septiembre.

Más tarde ese día el presidente estadounidense Donald Trump apuntó a México en su campaña antidrogas, insinuando que Sheinbaum no tiene el control de su país.

“ México está gobernado por los cárteles”, declaró Trump a los periodistas.

“Tengo un gran respeto por la presidenta, una mujer que considero extraordinaria. Es una mujer muy valiente.

Pero México está gobernado por los cárteles, y tenemos que defendernos de eso”.

Presión económica

México ha tenido que lograr un delicado equilibrio con Estados Unidos desde el regreso del presidente Trump a la Casa Blanca en enero.

Entre las prioridades del segundo mandato de Trump estaban frenar el flujo de inmigración indocumentada a través de la frontera entre Estados Unidos y México;

Así como implementar medidas comerciales proteccionistas, especialmente aranceles, para frenar la competencia extranjera.

Para alcanzar esos objetivos, Trump ha presionado a la administración de Sheinbaum para que cumpla con sus demandas.

A fines de enero, la Casa Blanca anunció que impondría aranceles del 25 por ciento a las exportaciones de México y Canadá.

Argumentó que el fuerte aumento de impuestos era necesario para responsabilizar a los países «de cumplir sus promesas de detener la inmigración ilegal…

…y evitar que el fentanilo venenoso y otras drogas fluyan a nuestro país».

Aranceles

Varios días después, el 3 de febrero, Trump acordó pausar los aranceles durante 30 días, pero sólo después de recibir concesiones de ambos países.

En el caso de México, Sheinbaum acordó “reforzar inmediatamente” su frontera con Estados Unidos con 10.000 soldados de la Guardia Nacional, en un esfuerzo por acabar con el narcotráfico.

En una llamada telefónica entre los líderes, Trump supuestamente elogió a Sheinbaum: «Eres dura».

Pero el arancel del 25 por ciento entró en vigor en marzo y la administración Trump ha seguido presionando a México en materia comercial y de otros temas.

“México me ha ayudado a asegurar la frontera, PERO lo que ha hecho no es suficiente”, escribió Trump en Truth Social.

“México aún no ha detenido a los cárteles que intentan convertir a toda Norteamérica en un campo de juego para el narcotráfico”.

Si Sheinbaum respondía con aranceles propios, Trump advirtió que añadiría la misma cantidad al arancel del 30 %.

Llamada

Finalmente, Trump se retractó de su amenaza de aumento de aranceles tras una llamada con Sheinbaum.

La postura cada vez más agresiva de Trump hacia los cárteles ha generado temores de que pueda emprender acciones militares en suelo mexicano.

La escalada comenzó a principios del segundo mandato de Trump, cuando anunció su intención de etiquetar a los cárteles latinoamericanos como “organizaciones terroristas extranjeras”.

Una designación dada en gran medida a grupos armados que buscan desestabilizar a Estados Unidos a través de la violencia.

Aunque la etiqueta de “terrorista” por sí sola no constituye una autorización para una acción militar, los críticos temían que fuera un paso hacia una intervención.

Luego, en mayo, tanto Sheinbaum como Trump reconocieron que Estados Unidos había ofrecido enviar soldados a México para combatir a los cárteles de la droga locales.

Esta revelación se produjo mientras Estados Unidos reforzaba su presencia militar en su frontera con México.

Soberanía

Sheinbaum confirmó a la prensa que había rechazado la oferta . «La soberanía no se vende», afirmó. «La soberanía se ama y se defiende».

Sheinbaum sostuvo que Estados Unidos no realizaría operaciones en territorio mexicano.

«Cooperamos, colaboramos, pero no habrá invasión», declaró a la prensa. «Eso está descartado, absolutamente descartado. Lo hemos manifestado en cada llamada».

Hasta ahora, la campaña de ataques aéreos que comenzó en septiembre se ha centrado en objetivos en el mar Caribe, cerca de Venezuela y Colombia.

Sin embargo, esta semana se expandió al océano Pacífico, cerca de la costa occidental de Colombia.

Objetivos

Trump ha identificado los objetivos como pequeñas embarcaciones —y, en un caso, un submarino— que, según él, transportaban narcóticos a Estados Unidos.

Sin embargo, su administración no ha aportado pruebas que sustenten esas acusaciones, y funcionarios en Latinoamérica han advertido que algunas de las víctimas parecen ser pescadores.

Ecuador liberó a uno de los dos sobrevivientes del ataque al submarino, alegando que no tenía evidencia de cargos criminales contra el hombre.

Mientras tanto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que un pescador llamado Alejandro Carranza murió en los ataques.

Familias de Trinidad y Tobago también expresaron su preocupación por la posible presencia de sus familiares desaparecidos entre los fallecidos.

Desde septiembre se han producido diez ataques contra embarcaciones náuticas, el más reciente el jueves.

Expertos jurídicos, incluidos funcionarios de derechos humanos de las Naciones Unidas, han advertido:

Los ataques probablemente violen el derecho internacional, que prohíbe las ejecuciones extrajudiciales fuera de combate.