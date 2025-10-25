Alto al fuego no alivia bloqueo a Gaza, continúa hambruna: ONU

Gaza: Catastrófica bloqueo de Israel. Entran apenas de 200 a 300 camiones de ayuda de un mínimo requerido de 600 diarios
Regeneración, 24 de octubre de 2025.– El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, calificó la situación en Gaza.
Afirmó que la crisis de hambruna «sigue siendo catastrófica porque lo que llega no es suficiente».
A pesar de la tregua entre Hamás e Israel, el hambre en el enclave palestino no ha disminuido. Por lo tanto, la ayuda humanitaria que ingresa es gravemente insuficiente para la población.
El Bloqueo Israelí Impide la Asistencia
El Estado de Israel impide repetidamente la entrada adecuada de ayuda a la Franja de Gaza. El acuerdo de cese al fuego contemplaba la entrada de 600 camiones de ayuda al día.
Sin embargo, solo logran ingresar entre 200 y 300 camiones diarios, según el Dr. Tedros. Además, una gran parte de esos camiones transporta mercancía comercial.
Esto significa que muchas personas no pueden pagar los precios exorbitantes de los alimentos. La ayuda enviada «solo representa una fracción de lo que se necesita«, insistió.
El acceso a la ayuda está restringido a cruces como Kerem Shalom y Rafah, limitando la distribución.
Consecuencias Humanitarias a Largo Plazo
En consecuencia, toda la población, 2.1 millones de personas, enfrenta inseguridad alimentaria aguda.
La ONU declaró oficialmente la hambruna generalizada en varias partes de Gaza en agosto de 2025. Cerca de medio millón de personas podría estar en la fase catastrófica de hambre extrema.
Las personas enfermas son más vulnerables a la inanición y las muertes evitables. El sistema sanitario quedó devastado; solo 14 de 36 hospitales están operativos.
Existe una escasez crítica de medicamentos, equipos y personal sanitario esencial. Por ello, la reconstrucción sanitaria requerirá al menos 7,000 millones de dólares. El Dr. Tedros exige un «acceso seguro y sin trabas» y un alto el fuego humanitario.